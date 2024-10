Izmos vagy túlsúlyos vagy? Ne hagyd, hogy megtévesszen a mérleg!

Csalóka dolog a testsúly, éppen ezért jó tudni, hogy valójában nem önmagukban a kilók, hanem a testösszetétel, azaz a tömeg és a zsírszövet aránya számít.

Nem csak a kilók számítanak! Fotó: Pexels

A testzsír főként trigliceridekből, azaz zsírsavakból és glicerinből áll. Ezenkívül tartalmaz kisebb mennyiségben vizet, fehérjéket és más lipid típusú molekulákat, például foszfolipideket és koleszterint. Kétféle módon lehet jelen a testben: zsigeri zsír formájában a hasüregben a belső szervek körül, és közvetlenül a bőr alatt, elfedve az izmokat. Egészséges mértékben egyikkel sincs gond, ám ha arányuk túl magas, nemcsak a külalakunk, de az egészségünk is veszélybe kerülhet.

Több tényező határozza meg, hogy kinél mekkora zsírmennyiség alakul ki a szervezetben, mindez pedig nem csak az életmódon és a mozgással töltött órákon múlik. Befolyásolja például a genetika, ami azért is felel, hogy milyen gyors az anyagcserénk, és a testünk mely részein tárolódik a zsír. Lényeges a nemünk, és az életkorunk, hiszen ahogy idősödünk, egyre több zsírt raktároz a szervezetünk a lassuló anyagcsere-folyamatok és az inaktivitás miatt. Fontosak azok a hormonok is, amik az éhség- és jóllakottságérzetet szabályozzák, és az alvás is, aminek a mai napig nem tulajdonítunk megfelelő jelentőséget. Nem utolsósorban a táplálkozás és a fizikai aktivitás is meghatározó. A zsírnak valójában kulcsfontosságú szerepe van, sőt, valamilyen szinten a túléléshez is szükségünk van rá! Például azért, mert jó energiatartalék, védi a belső szerveket, hatással van az immun- és idegrendszer működésére, és a zsírban oldódó vitaminoknak is szükségük van rá.

Mekkora az egészséges érték?

A nők egészségügyileg megfelelő zsírtömege 20-30 százalék között van, az e feletti érték túlsúlyt, a 35 százalékot meghaladó pedig elhízást jelöl. Az alacsony százalékok általában sportolóknál, vagy olyan nőknél figyelhetők meg, akik sok energiát használnak fel, azaz aktívan edzenek, miközben kevés kalóriát visznek be, mert az étrendjükre is különösen odafigyelnek. A túl kevés testzsírszázalék azonban – akárcsak a magas – kockázatokkal járhat.

A férfiak alapvetően kevesebb zsírszövettel rendelkeznek, ennek pedig egyszerűen alkati magyarázata van – írja a Fanny magazin. Náluk a 10-20 százalékos testzsírszázalék számít optimálisnak, 20 százalék felett túlsúlyosnak, 25 százalék felett pedig elhízottnak mondhatók. A csekély testzsírérték inkább a fitnesz és testépítés sportágak űzőire jellemző, ahol ezen a számon akár a siker is múlhat.