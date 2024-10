Ma olyan meglepetés vár egy csillagjegyre, amely befolyással lesz még a jövő hétre is

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Pénteken a Mars és az Uránusz fényszöge mutatja, hogy valami beindul ön körül, aminek a jelentősége később fog bebizonyosodni. Minden esetre most figyelj a jelekre, élesítse ki az "antennáit", hogy azonnal tudjon reagálni mindenre.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Mars az akaraterő, a cselekvés, az Uránusz pedig a váratlan fordulat. Most kedvező fényszögbe kerülnek, ami jelzi, hogy egy új pozíció nyílik meg ön előtt hamarosan, ami lehet egy új munka, de az is lehet, hogy egy emberi kapcsolata helyeződik át egészen új alapokra. Mindez új lendületet adhat most mindennek ön körül.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Pénteken még puskaporos lehet a levegő a tegnapi telihold miatt, és ha nem figyel oda eléggé, még ön is belekeveredhet egy veszekedésbe. Ma valahogy mindenki egy kicsit türelmetlenebb és agresszívebb lesz ön körül.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma könnyen lehet, hogy kiakad valakire, aki talán nem megfelelően viselkedik önnel és az ösztönös reakciója az lehet, hogy el is mondja neki a véleményét erről. Mielőtt azonban beolvasna neki, igyekezzen rájönni, miért viselkedik így.