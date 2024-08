Horoszkóp: jó dolgokat hoz a mai nap azoknak, akik csak sodródnak az árral

2024. augusztus 6.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Szűz Hold és a Vénusz együttállása jó közérzetet jelez. Nagyon jó ez a nap ismerkedésre, randira, kimondottan romantikus hangulatban lehet. Ráadásul még a munkával, feladataival is jól tud haladni.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma csak hagyja és engedje, hogy történjen, aminek történnie kell. Semmivel sem jut előre, amit görcsösen erőltet. Inkább figyeljen befelé. Az értelem és az érzések harmóniában vannak a mai napon, és megláthatja a megoldást több ügyben is.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Merkúr már hátrál, ami jócskán hozhat akadályokat. Elküldött, de meg nem érkezett emailek, félinformációk, félreértések nehezíthetik meg a kommunikációt. Amit tehet: minden ilyesmit ellenőrizzen kétszer is!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Gyakran rejtegeti az érzéseit, de most ne tegye. Bárkivel találkozik, aki fontos a szívének, mondja el neki, mennyire örül, hogy láthatja. Legyen vele őszinte, tárja fel a szívét. A Hold és a Vénusz együttáll, és nagyon harmonikussá teszi a napot!







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Most beléphet az életébe egy nagyon izgalmas személy, látszólag a semmiből. Ez a találkozás felkavarhatja az érzéseit, s kicsit zavarba is hozza. Nem lesz könnyű helyzetben, mert ez nem ígérkezik egy egyszerű kapcsolatnak.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Vénusz tegnap óta már az ön jegyében folytatja útját. Ne lepődjön meg, ha ön is sokkal érzelmesebb lesz, mint amilyen korábban volt. Már ma este is nagyon vágyik a párjára. Ha még keresi a társát, jó esélyei nyílnak, hogy olyan partnerre találjon, aki viszonozza az érzéseit.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Vénusz jegyet váltott, és mostantól pár hétig szerencsés lehetőségeket jelez a pénzügyekben. Akár már ma is nem várt pénz állhat a házhoz, vagy olyan pénzt kap meg, amiről régen lemondott magában…







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nagyon jól hat önre a Vénusz jegyváltása. A Szűzbe lépett, ami föld-elemű energia, és ez kiegyensúlyozottságot hoz. Az ön élete is harmonikusabbá, békésebbé válhat. Szerencsés lehetőségeket jelez önnek a szerelem bolygója, akkor is, ha párkapcsolatban él, és akkor is, ha még keresi a társát.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)