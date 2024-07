Közbeszól az univerzum: ezeknek a csillagjegyeknek forgatja fel az életét a Kék Hold

Hétvégén ismét Kék Hold ragyog majd fel, amely felkavarja az állóvizet. Sok konfliktust hoz és szembeállít önmagunkkal is. Olyan kérdések megválaszolására kényszerít, amelyet eddig igyekeztünk elodázni, mert fájdalmas és nehéz döntést kell hozni.

Fotó: Shutterstock

KOS

Komoly kérdésre kell végre választ adnod: mi a fontosabb, a család vagy a karrier? Eddig nem tudtál dönteni – vagy inkább nem akartál. Jó hír, hogy az univerzum nem is azt akarja tőled, hogy egyik vagy másik mellett tedd le a voksodat. Sokkal inkább azt, hogy megtanuld, hogyan lehet a kettőt összeegyeztetni. Teliholdtól függetlenül neked mindig csak arra szabad fókuszálnod, ami aktuális. Így nem fogsz annyira elfáradni, mintha folyton ilyeneken őrlődnél…

BIKA

Nem lesz egyszerű hétvégéd, figyelned kell nagyon magadra! A közlekedésre és a beszédedre is. Így elkerülhetsz számos balesetet és konfliktust. Semmiképp se akard a saját igazadat ráerőltetni a másikra! Most sokkal okosabb, ha engedsz. Akkor is, ha ez a nehezebb. Meglátod, ha még most fájni is fog elengedni a látszólagos igazad, a végén te fogsz nyerni.

IKREK

Érzékenyen fog érinteni a Kék Hold, mert nem vehetsz meg mindent, amit csak szeretnél – már persze, ha nem szeretnél eladósodni. A mostani bolygóállások ugyanis óvatosságra intenek, figyelned kell arra, hogy a bevételed és a kiadásaid összhangban legyenek. Pénzügyi gondjaid lesznek, ha nem fogod vissza magadat. Itt a nyár, jön a nyaralás, már elkezdődtek a nyári leárazások, sok szép színes holmi csábít a kirakatokból. De bölcsebb, ha vársz egy kicsit.

RÁK

Ez a blue moon = telihold a második, ami a párkapcsolatodat és minden más kapcsolatodat próbára teszi. Ezt nevezik szakítópróbának. Ha van párod, akkor legyél vele megértő, türelmes és elnéző! Nem baj, ha határozottan azt gondolod, hogy neked van igazad. Hagyd rá! Vagy be kell vállalnod a szakítás kockázatát. Tedd fel a kérdést magadnak: „Megéri?”! Ha nincs most párkapcsolatod, akkor is toleránsnak kell lenned mindenkivel. Sajnos bárkivel konfliktus adódhat.

OROSZLÁN

A vasárnapi telihold emlékeztet, hogy csak te tudsz vigyázni magadra. A mostani telihold a betegség-egészség terén érint téged. Ha egészséges vagy, akkor vigyázz magadra! Már ismerned kell önmagadat annyira, hogy tudd, mikor merülnek az „elemeid”, ill. hogyan kell feltöltened. Amennyiben betegeskedsz, számíts rá, hogy telihold napján felerősödhetnek a tüneteid. Pont azért, hogy ne vedd félvállról. Itt az ideje, hogy végre tegyél a gyógyulásodért.