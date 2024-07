Váratlan kérés egy váratlan helyről: ezt súgják mára a csillagok

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma valahogy sokkal közelebb érezhet magához valakit, és ez elegendő muníciót adhat egy közös program, vagy egy következő lépcsőfok kezdeményezésére is az illetővel. Legyen óvatos azért, ne rohanjon ajtóstól a házba, de azért túlságosan félénk se legyen.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Sűrű lehet a program. Készüljön egy váratlan kérésre egy váratlan helyről. Lehet, hogy valaki meglátogatná, vagy találkozna önnel, de önnek talán nem igazán alkalmas az időpont, így ki kell mentenie magát.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán feszültebb lehet a szokásosnál egy a személyes, vagy a szakmai életében hamarosan bekövetkező változás miatt, ami persze bizonytalanságot szül. Ez természetes, ugyanakkor ne feledje, hogy minden változás egyben egy lehetőség is.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Valaki taktikázik önnel, és picit talán manipulálni próbálja. Egy váratlan kedvességet, vagy egy ajándékot kaphat az illetőtől, de számítson arra is, hogy mellé némi szívesség kérése is társulhat, amire nem tud majd nemet mondani.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán, ha megpróbál megnyerni valakit egy ügynek, vagy a maga oldalára szeretné állítani az illetőt, akkor jó esélye lehet a sikerre, mivel a meggyőző ereje most sokkal erősebb, mint máskor. Használja ki ezt a jó alkalmat!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A bolygók jelzése szerint egy kapcsolat, amely eddig talán elég lazán alakult, most hirtelen elkezdhet változni önben és azt is jól érzi, hogy ezt a másik fél is kezdi hasonlóképpen érezni. Lehet, hogy ebből párkapcsolat alakul, ha egyikőjük sem foglalt.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Mars az Ikrekben felkavarja ön körül az állóvizet. Egy új információ nagyon fellelkesíti, és mindent félredobva elkezd ezzel az új dologgal foglalkozni. Nem véletlen az optimizmusa, jók a megérzései, kövesse hát őket nyugodtan!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdára értékes sugallatokat, meglátásokat jeleznek a bolygók, de a párkapcsolatban konfliktust, vitát is hozhat, ha fölényeskedni kezd. Amennyiben békére vágyik, ne most akarjon tisztázni konfliktusokat.