Fesztiválbetegség? Idén ne vidd haza!

Készüljünk fel előre!

Ha szeretnénk elkerülni a fesztiválbetegséget, akkor érdemes már a bulit megelőző időszakban alaposan felkészíteni a szervezetünket erre a kihívásra. Az immunrendszerünk sok bajt képes megelőzni, leküzdeni, persze csak akkor, ha elég erős. Ezért érdemes a fesztiválok előtt felturbózni a szervezetünk védekezőképességét sok pihentető alvással, egészséges étrenddel, vitaminokkal, ásványi anyagokkal, rendszeres testmozgással, külső-belső hidratálással. Fontos, hogy minden nap igyunk meg legalább két liter tiszta vizet, majd a fesztivál alatt akár még többet is, főleg, ha nagy meleg van. Szerezzünk be egy menő kalapot vagy más fejfedőt, amit tényleg hajlandóak vagyunk viselni a bulin, legalább napközben, amikor erősen süt a nap. A szabadságot úgy vegyük ki, hogy a fesztivál előtt és után is legyen egy-két napunk a felkészülésre, regenerálódásra. Mivel a túl sok stressz is gyengíti az immunrendszert, próbáljunk mentálisan és lelkileg is feltöltődni.