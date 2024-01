Ez az 5 gyógynövény most is szedhető és csodát tesz a szervezeteddel

+1. Bogyók

A galagonya bogyóit frissen is fogyaszthatjuk, de akár száríthatjuk is, majd fogyasztás előtt főzetet készíthetünk belőle. Javítja a szív és érrendszer működését, csökkenti a vérnyomást, emellett nyugtató hatása is van. A csipkebogyó az egyik legkiválóbb C-vitamin forrás. Frissen is ehetjük, de hidegáztatással teát is készíthetünk belőle, így ugyanis nem veszíti el értékes vitamintartalmát. A kökény csodálatos immunerősítő, zsírbontó, antioxidáns és még a húgyutak egészségét is szolgálja. Emellett idegerősítő és méregtelenítő hatása is van. A madárberkenye és a feketeberkenye vitamintartalmuk jelentős, ezért ezeket is érdemes ilyenkor szednünk és fogyasztanunk.