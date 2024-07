Érkezik az Oroszlán Nap, két csillagjegy is jól fog járni vele

2024. július 23.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Mára is jut kis feszültség, de sok vidámság is, az Oroszlán Napnak köszönhetően. A bosszúságokat kezelje bölcsen, és ne hagyja, hogy a másik hangulata rányomja a bélyegét az ön lelkiállapotára (Halak Hold). Önnek igenis lehet jókedve a feszültségek ellenére is!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden fogadja érdeklődve azokat a híreket, információkat, melyeket egy ismerőse hoz, de arra azért ügyeljen, hogy minden ellenőrzés nélkül ne dőljön be mindennek. Nem biztos, hogy birtokában van minden részletnek!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Mars az Ikrekben jár, és megadja neked a szükséges hajtóerőt, ambíciót mindenhez! Most nagyon energikus és lendületes vagy, valósággal sziporkázol. Arra figyelj, hogy ettől a rengeteg energiától néha picit „sok” lehetsz...

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha kedden elöntik az érzelmek, adjon bátran teret nekik! Nem igaz, hogy minden helyzetben erősnek kell maradnunk és azt kell elhitetni a környezetünkkel, hogy minden lepereg rólunk. Délután már a Halak jegyébe lép a Hold, és érzékennyé, empatikussá teszi.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden valahogy minden olyan kényelmesen halad ön körül, és mindent olyan egyszerűen el tud majd intézni, úgy halad át a nehézségeken, mint a kés a vajon. Egy kedves mosoly minden ajtót megnyit ön előtt és az emberek is mintha sokkal kedvesebbek lennének önnel.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kedden valaki a közelében gondokkal küzd, de láthatóan ezzel egymaga szeretne megküzdeni. Ha így van, ne próbáljon meg segíteni neki, tanácsot adni és ne is kérdezz arról, mi a probléma. Hamarosan ő maga fogja megkeresni, ha segítségre van szüksége.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden egy személyes ügy, egy a közelében kirobbanó vita látványa rossz érzésekkel töltheti el, pedig valójában semmi köze sincs az egészhez, pláne nem az okozója. Próbálja meg elszigetelni magát lelkileg ettől, főleg, ha amúgy sem tehet ellene semmit.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kedden egy kisebb-nagyobb vita lehet az, ami önre vár, különösen akkor, ha aktívabban bekapcsolódik egy beszélgetésbe, amely a közelében kialakul. Igaza van, de most nem lenne taktikus, ha addig menne, amíg a másik ezt be nem ismeri. Hagyja őt is győzni néha!