Ezért ne próbáljanak mindenkinek megfelelni ezek a csillagjegyek

2024. május 12.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

A kisebb viták éppúgy hozzátartoznak az élethez, mint a közös nevetések. A fontos, hogy a kettő egyensúlyban legyen. Ha most mégis a viták vannak túlsúlyban a mai napon, akkor valamit változtatni kell. A Kos jegyében járó Mars persze nem jelent segítséget az önmérsékletben...







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Vasárnap egy izgalmas és érdekes embert ismerhet meg, vagy egy ilyen személy kerül önhöz közelebb. Talán erős lesz önben a vágy, hogy kezdeményezzen egy közös programot, de most talán jobb lenne, ha hagyná, hogy ő lépjen először.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vasárnap egy olyan fordulat történhet, vagy hír kerülhet napvilágra, amely arra készteti, hogy döntéseket hozzon, a saját fejlődésével kapcsolatosan. Lehet, hogy ez összefügg egy utazással, vagy valamilyen tanulmánnyal, amibe most belevágná a fejszét.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold a Rák jegyében van. Emiatt vasárnap igazán érzelemdús napot él át. Kicsit a hangoltságán is múlik, hogy ezek az érzelmek pozitívak, vagy negatívak-e inkább. Ha az utóbbit érzi eluralkodni magán, próbálkozzon valamilyen relaxációs technikával!







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vasárnap a magánélete egy darabja újulhat meg, vagy kap új színezetet, értelmezést, ami jelenthet egy új kapcsolatot, de azt is, hogy egy meglévő kapcsolatban történik változás. Egy izgalmas és romantikus személy az, akivel mindez összefüggésben lehet.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Elképzelhető, hogy vasárnap arra kényszerül, hogy nemet mondjon valakinek, bármennyire is szeretne segíteni rajta. Vannak helyzetek ugyanis, amikor jobb döntés nemet mondani, mint egy felelőtlen igent… amit talán nem is tud teljesíteni.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Az őszinteség néha kellemetlen tud lenni, de vasárnap is a legjobb megoldást hozza. Ekkor ugyanis egy ígéretét kell beváltania, de lehet, hogy időközben olyan helyzetbe került, hogy mindezt nagyon nehezen tudná teljesíteni. Szólj az illetőnek, ez a legfontosabb!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vasárnap valami izgalmas dolog történhet a közelében és ön nem szeretne kimaradni belőle, de talán a párja, családja, vagy egy önhöz közelálló nem túlságosan lelkesedik az ötletért, hogy közösen részt vegyenek benne. Mi lenne, ha egyedül menne el? Nem kell folyton együtt lenni!







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Vasárnap egy hír, vagy pletyka befolyásolhatja a viszonyát valakivel, és ez most hozhat egy feszült helyzetet. Gondolja át, mik lehetnek a valódi okai, és ha kell, vitassa meg a dolgot vele is. Van esély a tisztázásra!







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Vasárnap olyan események jönnek, amik bearanyozzák a napját, a szenvedélye új erőre kaphat és az önbizalma is megnő. Használja ki mindezt arra, hogy szorosabbá fűzze a kapcsolatot egy fontos személlyel.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma valami új és érdekes történik önnel, ami jelenthet egy izgalmas élményt egy eseményen, de akár azt is, hogy egy találkozás hoz új lendületet az életébe. Ha szingli, akkor ez lehet flört és szerelem is.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Váratlan fordulat jöhet. Olyan helyen nyílhat meg ön előtt egy új út, ahol erre egyáltalán nem számít. Mindez pedig érintheti a kapcsolatait is. Ne feledje azonban, hogy az még, hogy nyílik egy ajtó, még nem jelenti, hogy be is kell lépnie rajta.