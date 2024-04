Itt a Google nagy dobása: forradalmi megoldás jön a gmail levelezőrendszerében

Egy új technológia több mint egymilliárd olyan ember életét könnyítheti meg, akik androidos telefont használnak. A Google hamarosan érkező alkalmazása ugyanis lehetővé teszi, hogy a felhasználók összefoglalót kérhessenek az

e-mailjeikről.

Összefoglalót készít az e-mailjeinkről a mesterséges intelligencia Fotó: Pixabay

Az intelligens frissítés segítségével a hosszú gmailes leveleket tömörítve olvashatják el címzettjeik. Ha ráböksz majd a „Foglald össze ezt az e-mailt!” gombra, mesterséges intelligencia gondoskodik majd arról, hogy ne kelljen hosszadalmas írásokból kibogarásznod a lényeget.

A funkció a Gmail webes verziójában már eddig is használható volt, most a Gemini for Workspace programcsomag letöltésével a mobilozók számára is elérhetővé válik. A szolgáltatást elsősorban céges felhasználóknak szánják, hiszen elsősorban ott fordul elő, hogy az ember szinte elvész a kilométeres levélfolyamok részleteiben – adta hírül az AndroidCentral.