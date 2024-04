Végzetes károkat okozhatnak ezek a bogarak: mutatjuk, hogy védd még tőlük a kerted!

Imádod a kereted és a gyönyörű virágaid? Akkor mindenképp érdemes felkészülnöd ennek az alattomos kis bogárnak az érkezésére, ha azt szeretnéd, hogy kedvenceid megőrizzék a szépségüket.

A veszély neve pedig nem más, mint a bundásbogarak, akiknek a virágok a táplálékuk, ezért ebben az időszakban nagy számban számíthatsz a jelenlétükre a kertedben és bizony nem segíteni jönnek, csak pusztulás marad utánuk.

Ez az egyik fő oka, amiért nehéz ellenük védekezni, hiszen az éppen virágzó kultúrákban a beporzó rovarok biztonságára is figyelni kell. Így tehát adódok a kérdés, hogy akkor mégis mit tehetünk a bundásbogarak támadása ellen? Szerencsére a Mindmegettének erre is van egy jó tanácsa, amit most mi is megosztunk.

Felhívják a figyelmet, hogy a már kifejlett példányok azzal okozzák a legnagyobb kárt, hogy kirágják a virágok porzóját és termőjét. A bogarak a száraz, meleg időjárást kedvelik, ezért a déli órákban lehet rájuk leginkább számítani.

Így védekezz ellenük!

Itt is a megelőzés a legfontosabb, tehát az a legideálisabb, ha a permetezőszer már virágzás idején a növényben van. Emellett azt kell elérni, hogy hidegebb időben minél kevesebb bogár bújjon be a talajrepedésekbe. Ezt mulcs segítségével tudod a legegyszerűbben megoldani, azonban ezt már ősszel meg kellett volna tenni, de azért még most sincs minden veszve.

Amennyiben vegyszerek nélkül szeretnél védekezni, akkor most annyit tehetsz, hogy összegyűjtöd a bundásbogarakat. Ehhez állíts fel kék színű vizes csapdákat: engedj vizet kék vödrökbe vagy tálakba, ezek a bogarak ugyanis imádják ezt a színt. Tovább fokozhatod a csalogató hatást, ha ánizsteát vagy narancsolajat is teszel a vízbe