A szabadság illatát érzed, miután kipróbáltad ezeket a parfümújdonságokat

Keressünk olyan parfümöket, amelyek pezsdítő, virágos és gyümölcsös akkordokkal nyitnak, de a melengető és fás illatjegyek végül parázslóvá és izzóvá teszik őket, hogy felélesszék bennünk a szabadság iránti vágyat! A Fanny magazin az illatújdonságok világából merített.

Nomade Absolu (EdP 30 ml) Chloé, 32 790 Ft

Irresistible (EdT 35 ml) Givenchy, 30 790 Ft

Mon Éclat (EdP 50 ml) Lanvin, 27 290 Ft

Libre (EdP 30 ml) Yves Saint Laurent, 27 380 Ft

Dreams (EdP 40 ml) Coach, 18 790 Ft

Sí (EdP 30 ml) Giorgio Armani, 34 990 Ft

Girls Can Say Anything (EdP 30 ml) Zadig&Voltaire, 24 990 Ft

Alive (EdP 30 ml) Hugo Boss, 29 990 Ft

The Smell of Freedom (EdP 100 ml) Lush, 50 000 Ft

Today Tomorrow Always Everlasting (XXX ml) Avon, 6199 Ft

L’Evidence (EdP 50 ml) Yves Rocher, 17 990 Ft

Golden Decade (EdP 80 ml) Zara, 8595 Ft

Guilty Pour Femme (EdP 30 ml) Gucci, 29 790 Ft