Ezt a négy csillagjegyet ma erős érzelmek kerítik hatalmukba

Napi horoszkóp – 2024. március 2.

Kos (03. 21.–04. 20.)

Meglehetősen érzelemdús lesz ez a szombat. Semmi gond nincs azzal, ha meghatódik, vagy ha addig nevet, míg kicsordul a könnye. Mindkettő pozitív érzelem. A haragot azonban inkább kerülje. Azzal csak saját magának árt.

A Kost, a Mérleget, a Bakot és a Vízöntőt ma erős érzelmek kerítik hatalmukba (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Bika (04. 21.–05. 20.)

Szombaton ismét nagy segítségére lesz a józan ész, mivel egy olyan hír vagy információ juthat el önhöz, melyet nem szabad azonnal készpénznek venni és főleg nem szabad ez alapján meghozni bizonyos döntéseket. Gondolja végig logikusan, mi mozgatja azt, aki ilyen információkat terjeszt.

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Egy közeli barátján érzékel nyugtalanító jeleket. Ilyenkor természetes, hogy segíteni szeretne, de most várja meg inkább, hogy ő közeledjen. Ha túl hamar kérdez, könnyen lehet, hogy bezárkózik az illető.

Rák (06. 22.–07. 22.)

Bár nem lesz könnyű, igyekezzen megosztani a figyelmét a saját dolgai és egy önhöz közel álló ember problémái között. Valami fontosat szeretne ugyanis közölni az illető, és ha ön nincs figyelemmel rá, könnyen sértődés lehet végül a dologból.

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Szombaton furcsa érzés alakulhat ki önben valakivel kapcsolatban. Úgy tűnik, mintha az illetőnek hátsó szándékai lennének, vagy titkolna ön elől valamit. Lehet, hogy az orra ezúttal sem csalja meg, és tényleg lesz valami a háttérben.

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Szombaton úgy érezheti, mintha falba ütközne, amikor egy ismerőssel vagy baráttal beszélget, és talán elsőre nem is nagyon lesz érthető önnek, mire tapintott rá, hogy ennyire bezárkózik hirtelen. Legyen türelmes, és hamar ki fog derülni, hogy az egész mögött egy félreértés van.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Szombaton ingadozó érzelmek közepette telik el a napja, melyet éppúgy jellemezhet a kitörő öröm, mint a szomorúság, meghatottság. Mindennek pedig az oka, hogy sokkal érzékenyebb lesz, mint egy átlagos napon.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Szombaton igyekezzen a napját lehetőleg teljesen kontroll alatt tartani, mert könnyen szétcsúszhat a napirendje egy váratlan helyzet kialakulása miatt. De persze a másik megoldás, ha eleve nem tervez semmit, hanem rábízza magát a dolgok alakulására.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Szombaton akarhat bármennyire is erősen valamit elérni valakinél, elképzelhető, hogy egy láthatatlan téglafalba ütközik, és nem jut előbbre még akkor sem, ha ez a dolog a másik félnek is fontos. Viszont ha vár pár órát, maguktól is elsimulnak a dolgok.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Önnek nagyon erős az igazságérzete, így lehet, hogy ma erős érzelmek törnek ki önből, amikor azt látja, hogy valaki úgy viselkedik valaki mással, ami elfogadhatatlan. Nem kell szó nélkül hagynia az ilyesmit, de túlzásokba sem kell esnie.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Szombaton önnek is lehet kis hangulatingadozása, és erős érzések keríthetik hatalmukba. Nézzen meg egy szép filmet, vagy olvasson egy szép könyvet, az felemeli lelkileg és tudatilag. Töltekezzen, pihenjen és regenerálódjon!

Halak (02. 19.–03. 20.)

Szombaton az lesz a benyomása, hogy egy ismerőse (barátnak inkább ne nevezzük) ön ellen dolgozik, azon ügyködik, hogy önnek valahogyan keresztbe tegyen. Vegye észre az illető mesterkedéseit, de vita, veszekedés helyett koncentráljon inkább arra, hogy elegánsan kikerülje az útjába görgetett akadályokat.