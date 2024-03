Létezik kifejezetten húsvéti könyv? Nagyobb a választék, mint gondolnád!

A csoki és a piros tojás mellé a húsvéti nyuszi hozzon könyvet is a gyerekeknek! Még nem késő beszerezni a legjobb tavaszi témájú meséket és foglalkoztatókönyveket – tanácsolja a Fanny magazin.

Egy húsvéti mesekönyv megkoronázhatja az ünnepet! (Fotó: Pexels/Karolina Grabowska – Képünk illusztráció)

1. Az ifjú Messiás

Az evangéliumokban utalást sem találunk arra, mit csinált Jézus tizenhárom és harminc éves kora között. Nógrádi Gábor regénye a kamasz Messiás és a vele élők elképzelt életének néhány napját meséli el. A feszült-feszes történetben ismét megjelenik az a bizonyos fényes csillag Betlehem felett.

Nógrádi Gábor: Akit keresnek: Jesua

Móra Könyvkiadó, 2999 Ft

2. Az ellopott tojás nyomában

Pierre és Carmen Lagúnavárosba érkeznek, hogy részt vegyenek a karneválon, és megtekintsék a világhírű Labirintustojást. Hamarosan rájönnek, hogy nincs minden rendben a városban: egy titkos szervezet összeesküvést sző, hogy ellopja a legendás tojást, és azáltal mindent útvesztők átláthatatlan szövevényévé változtasson.

Hiro Kamigaki: Pierre, a labirintusnyomozó – Az égi várkastély titka

6999 Ft, Naphegy Kiadó

3. Mi fénylik a fűben?

Kora reggel van. Cirmos elindul, hogy az álmában látott bátor tigrishez hasonlóan felfedezze a világot, de akárhová megy, különös, fénylő köveket talál – a tónál, a fűben, a bokrok között, mindenhol! Vajon mik ezek a fényes dolgok? Honnan kerültek ide? Segítsünk Cirmosnak kideríteni, és csatlakozzunk a húsvéti tojásvadászathoz!

Fordító: Szarvas Szilvia – Cirmos és a rejtélyes tojások

3999 Ft, Móra Könyvkiadó

5. Őrizzük meg a békét

Mi is lenne velünk közös ünnepek, szívmelengető rítusok és hagyományok nélkül? A szerző úgy mutatja be a családi ünnepeket, hogy közben végig arra helyezi a hangsúlyt: lehet bármilyen zűrös is a körülöttünk lévő világ, történjen bármennyi rossz dolog is otthonunk falain kívül, a család ereje és vidámsága mindenen átsegít.

Finy Petra: Almás pite

4890 Ft, 21. Század Kiadó

6. Ünnepek az óvodában

A Pitypang óvodában így telik az év: tavasszal a gyerekek szeme láttára zöldül ki az udvar, ahol húsvéti tojásokat keresgélnek. Nyáron egy patak partjára kirándulnak, ősszel sárkányt eregetnek. A téli lámpás felvonulást mindenki örömmel várja, és természetesen a Mikulást is.

Guido Wandrey: Vidám nyüzsgés az óvodában

2499 Ft, Könyvmolyképző Kiadó Kft.

7. Fény derül a titokra

Egy nap Bolyhos, a méhecske szokásos napi zümmögése során Szofiék konyhájában köt ki. A méhecske mesélni, Szofi pedig rajzolni kezd, és így fontos titkokra derül fény. Mi a különbség egy méhecske és egy darázs között? Mit csinálnak a méhek? Vagy hallottad már egy mézkészítő szájából, hogyan készül a méz, mielőtt a Szofibendőbe kerülne?

Várszegi Adél: Zümmögés erdőn-mezőn – Bolyhos és Szofi kalandjai

4490 Ft, BOOOK Kiadó

Foglalkoztatókönyvek

1. Versek kicsiknek és nagyoknak

A húsvét izgalmas esemény minden gyermek életében. Nekünk, felnőtteknek pedig boldogság az ő lelkesedésük. A kötetben kedves locsolóverseket, szeretni való mondókákat találunk, melyek szavalása külön öröm a gyerekeknek. Színezzünk és verseljünk együtt!

K. László Szilvia: Itt a kikelet!

1999 Ft, Könyvmolyképző Kiadó Kft.

2. Ki lakik a babaházban?

Egy rejtélyes, csillogó húsvéti tojás érkezik a babaházba – és megmozdul! Vajon ki készül kikelni belőle?

Fordító: Bolla Eszter: A húsvéti cicanyuszi – Gabi babaháza

2499 Ft, Móra Könyvkiadó

3. Indulhat a keresés!

Ebben a vidám foglalkoztatókönyvben játékos húsvéti meglepetések várnak. Vegyünk részt a tojáskereső versenyen, oldjuk meg a feladatokat, és színezzük ki a rajzokat!

Fordító: Kónya Orsolya

Ragyogó matricák – Húsvéti meglepetés

2999 Ft, Móra Könyvkiadó

5. Várnak a vidám fejtörők!

Tartsunk Bolyhos Barival és barátaival egy kalandos, húsvéti mókázásra! Ebben a vidám foglalkoztatókönyvben fejtörők, színezők, tavaszi játékok, kreatív feladatok várnak! Készüljünk együtt az ünnepre, induljon a játék!

Fordító: Szegedi Róza

Bolyhos Bari matricás foglalkoztatókönyve

1499 Ft, Móra Könyvkiadó

6. Keressünk, színezzünk!

Színezzük ki „Tyúkocskát” és barátait, és keressük meg az összes csokit a rajzokon! Klasszikus húsvéti színező fiúknak és lányoknak egyaránt, sok csokival és nyuszival.

Színpompás húsvét – Színezőkönyv

999 Ft, Móra Könyvkiadó

7. Rakjuk ki a pályát!

Ebben a könyvben elolvashatunk egy történetet, böngészhetünk részletgazdag illusztrációkat, szétszedhetjük a lapokat, majd kirakhatjuk az így kapott puzzle-darabokat, sőt játszhatunk a kész pályán a tűzoltóautóval.

Fordító: Weltler Ildikó

Puzzle és pálya – Hova sietnek a tűzoltók?

4999 Ft, Móra Könyvkiadó

8. Apró kezekbe való

Fogjuk az apró zsírkrétákat, és keltsük életre kedvenc hőseinket a könyv lapjain. A színezőkönyvhöz most 12 darab, apró kezekbe való zsírkrétát kapunk ajándékba.

Fordító: Szegedi Róza

Mancs Őrjárat – Szuperkutyik bevetésen – Zsírkrétás színezőkönyv 12 zsírkrétával

2499 Ft, Móra Könyvkiadó