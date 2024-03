Ezeknek a csillagjegyeknek nem úgy alakulnak a dolgaik, mint tervezték

2024. március 19.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden tartsa meg a pozitív hozzáállását, bármivel is foglalkozik és bárkivel is kerül kapcsolatba. Keresse az örömet még a legkisebb dolgokban is. Higgye el, sokkal könnyebb lesz úrrá lenni a nehézségeken, ha igyekszik mindenben a jót keresni.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden elfoghatja a bizonytalanság valakivel kapcsolatban és talán úgy érzi, hogy nem tud teljesen megbízni az illetőben egy tette, vagy egy félreérthető mondata miatt. Gondolja azonban végig az ügyet újra. Elképzelhető, hogy most ön értékeli rosszul az eseményeket.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kedden ellenállással, vagy ellenvéleménnyel találkozhat és el kell döntenie, hogy megvívja-e a harcot, megpróbálja az illetőt meggyőzni, vagy hagyja az egészet inkább. És vajon megéri önnek, hogy ennyi energiát, gondolatot fecséreljen erre az ügyre?







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Amit ma helyesnek gondol, azt nem biztos, hogy holnap is igaznak véli, ezért ne tegyen fel mindent egy lapra. Most különösen változékonyak nemcsak a körülmények, de a hangulata is. Jobb, ha kivár minden tekintetben.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden éles szemmel és még inkább kiélesített füllel kell járnia-kelnie, hogy el tudja különíteni egymástól a valódi és a hamis dolgokat. Szüksége is lehet erre, mert valaki nem biztos, hogy tiszta szándékkal közeledik most önhöz.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Most muszáj megőriznie az objektivitását, ha egy új emberrel kerül kapcsolatba, még akkor is, ha ez az idegen nagyon vonzó. Vigyázzon, mert az ember néha képes egy egész hamis valóságot felépíteni fejben. Az a kérdés, hogy őszinte vajon az illető?







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden egy ügyben, amely lehet munkával kapcsolatos is, de akár személyes kapcsolatait is érintheti, ügyeljen arra, hogy egyszerre több vasat is tartson a tűzben. Mostanában minden annyira bizonytalan és nem lenne jó elköteleződnie egy irányba.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egy helyzetben most jól teszi, ha átadja magát az érzéseinek. Talán úgy érzi egy szituációban, hogy az túlságosan szép ahhoz, hogy igaz legyen. Lehet, hogy ennél nagyobbat nem is tévedhetne! Ne szalassza el azért, mert nem hisz benne.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma nagyon elkaphatja a lelkesedés, talán egy hirtelen felmerülő ötlet miatt. Adja át magát ennek, hiszen ez teszi boldoggá, de közben az agya egy szegletében legyen helye a racionális gondolatoknak is. Arra is szükség van, hogy lássa az akadályokat, hogy aztán át tudja őket lépni.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kedden vita várhat önre, ráadásul úgy, hogy bár az okaihoz nem sok köze van. Vannak emberek, akiknek ugyanis nem szükséges valódi indok arra, hogy megsértődjenek. Tegyen bármit, vagy épp ne tegyen, ők kitalálják a maguk verzióját.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma egy tervével kapcsolatosan egy kis késedelmet szenvedhet el, ez lehet vásárlás, vagy munkahelyi ügy. Nem éri meg azonban emiatt feszültnek lennie. Ami késik, nem múlik. Hamarosan továbbléphet a terveivel.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Valószínűleg nem téved, amikor úgy érzi, hogy valaki, aki amúgy közel áll önhöz, túlságosan is beleszól abba, mit tegyen, mit hogyan tegyen, vagy folyamatosan kritizálja minden lépését. Ma pedig talán erre sokkal érzékenyebb lehet, mint máskor.