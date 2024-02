Egyedülálló, holisztikus koncepciójú szálloda nyílt Sárváron

2024 februárjában megnyílt Sárváron Magyarország legújabb ötcsillagos szállodája, a Botaniq Collection luxus ernyőmárka új tagja, a Melea – The Health Concept. A hotel egyedülálló holisztikus megközelítésének fő célja a vendégek támogatása az LLOA (Life Long Optimal Activity, azaz „élethosszig tartó optimális aktivitás”) elérésében.

A Melea – The Health Concept hotel fő célja a vendégek támogatása az „élethosszig tartó optimális aktivitás” elérésében (Fotó: BDPST Concept)

A hotel egyik különlegessége, hogy nem lehet csupán egy, vagy két napra foglalni, ehelyett 4, 7 vagy 10 napos csomagok közül választhatnak a vendégek. A nem mindennapi foglalási opciók oka, hogy a megfelelő pozitív egészségügyi hatás eléréséhez minimum 4 napos pihenés, feltöltődés és kezelés szükséges – írja a szálloda márkastratégiájáért felelős BDPST Koncept.

A szállodában a vendégek személyre szabott tervet kapnak, amelyben egészségügyi, szépségipari, dietetikai, rekreációs és mindfulness kezelések, programok is szerepelnek, a látogatók igényeinek és szükségeinek megfelelően.

A Melea Sárváron, a város hét kisebb tava közül a Csónakázó-tó partján fogadja a kikapcsolódni, feltöltődni vagy regenerálódni vágyókat. A 3,5 hektáron elterülő hotel hatalmas kerttel rendelkezik, 83 erkélyes szobát és lakosztályt kínál vendégei számára.A szálloda a fenntarthatóságra és klímavédelemre is kiemelt figyelmet fordít: a fűtést teljes egészében geotermikus hőszivattyú látja el.

„A Melea – The Health Concepttel valami igazán egyedit, hazai és nemzetközi szinten is különlegeset alkottunk. Napjainkban gyakori probléma a kiégés, a túlzott stressz, vagy egyszerűen a megfelelő iránymutatás hiánya, ami a testi, lelki és szellemi egyensúly harmóniája. Mi a Meleában erre adunk valós megoldásokat, minden vendégünket személyre szabott, egyedi programtervvel támogatva. Holisztikus koncepciónk egyesíti a tudatos gasztronómiát, a szépség- és egészségmegőrzést, a mentális és lelki fejlődés lehetőségét.Úgy gondolom, hogy a Melea – The Health Concept egy új turisztikai szegmens előfutára a hazai piacon, amely nemcsak a hazai, hanem a külföldi látogatók számára is kifejezetten vonzó” – mondta Alfred Hackl, a ház igazgatója.

A Melea – The Health Concept hotel a lehető legmagasabb színvonalú ellátást kínálja vendégeinek (Fotó: BDPST Concept)

Az új sárvári luxusszálloda a lehető legmagasabb színvonalú ellátást kínálja vendégeinek, kiváló szakemberek segítségével, a tradicionális és a holisztikus orvoslás eszközeivel. A vendégek már az érkezés előtt megtapasztalják a különleges megközelítést, hiszen körülbelül két héttel bejelentkezés előtt a Melea csapata egy egészségügyi állapotfelmérő kérdőívet küld el a látogatóknak, amelyet kitöltve várnak vissza.

Ezt legkésőbb az érkezés napján egy laborvizsgálat követi, amely a legfontosabb egészségügyi alapértékeket vizsgálja meg, amit személyes konzultációkon követnek, belgyógyász, személyi-edző, dietetikus és szépségszakértő szakemberekkel. A konzultációkat követően egyedi, személyre szabott programtervet és étrendet kapnak a vendégek, amelyet elfogadhatnak, vagy akár módosítást is kérhetnek.

A Melea gasztrokoncepciójáért Gyurik Gábor séf és csapata felel. A séf a pannonhalmi Viatortól érkezett a konyha élére.

A dietetikussal közösen alakították ki a hotel filozófiájához illeszkedő gasztronómiai szolgáltatást, amely keretében négy olyan menürendszerrel várják a vendégeket (vegán, kímélő, megengedő vagy más néven „mediterrán" és normál étrend), amelyek a legtöbb dietetikai igényt lefedik.

A menük forgórendszerben kerülnek a vendégek elé, ennek egyik legfőbb oka, hogy szezonális alapanyagokra épít a konyha. Fontos, hogy a szezonalitás mellett olyan helyi vagy regionális alapanyagokból készült ételek kerülnek a vendégek asztalára, amelyek bio vagy organikus minősítésnek is megfelelnek. Az éttermi kiszolgálás egyik különlegessége, hogy minden étkezés tányérszervizként működik.A Melea számos kiscsoportos foglalkozással is várja látogatóit, ilyen például a jóga (külön kezdő és haladó szinten), a tajcsi, a pilates vagy a nordic walking. Ezeken kívül főző tanfolyamokon, vagy akár mindfulness órákon is részt vehetnek a vendégek.

A szálloda 4, 7 és 10 napos csomagokat kínál az ide látogatóknak, amelyek tartalmazzák a napi háromszori étkezést, a szállást, az alapvető vizsgálatokat és konzultációkat, a spa- és fitneszrészleg korlátlan használatát és egyes kezeléseket is – olvasható a Turizmus.com internetes portálon.