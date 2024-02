Dupla pech a lefolyó eldugulása: ezt tedd, ha megtörtént a baj!

A lefolyók eldugulása igen bosszantó, hiszen amellett, hogy nem folyik le a víz, kellemetlen szagok is társulhatnak hozzá. A Fanny magazin összegyűjtött néhány tippet, ami segíthet elhárítani, illetve megelőzni a problémát!

Megelőzhető és nem egy esetben házilag is kezelhető a lefolyó eldugulása (Fotó: Pexels/Jill Burrow – Képünk illusztráció)

1. Kíméletes megoldások

A konyhában, illetve a fürdőszobában eldugult lefolyókat házi praktikákkal is megpróbálhatjuk kidugítani. Ha fél csészényi szódabikarbónát öntünk a lefolyóba, az lúgos tulajdonságainak köszönhetően feloldhatja a szennyeződéseket. Ezután öntsünk bele egy csésze fehér ecetet is és takarjuk le egy konyharuhával a reakció megfékezésére! Várjunk 15-30 percet a hatásra, majd vegyük le a konyharuhát és forró víz beleöntésével óvatosan mossuk teljesen tisztára a lefolyót! Vigyázzunk, hogy az egyvelegből képződő gázokat ne lélegezzük be!

2. Házi készítésű keverék

Öntsünk a lefolyóba fél csésze szódabikarbónát, majd fél csésze frissen facsart citromlevet! Ezt követően dugaszoljuk le a lefolyót és hagyjuk, hogy a keverék egy órán át hasson a csövekben, majd öntsük le mindezt forró vízzel!

3. Mossuk tisztára!

A mosópor nem csupán a ruha anyagán lévő zsírokat és olajokat bonthatja le, de a lefolyótisztításban is segíthet. Tegyünk belőle két-három evőkanállal egy fazék forró vízbe, majd öntsük a lefolyóba és hagyjuk állni 20-30 percig! Ezután még egy kevés forró vízzel öblítsük ki a maradék szennyeződést! Ha a víz ezt követően sem folyik le szabadon, előfordulhat, hogy meg kell ismételnünk a folyamatot.

4. A lefolyó orvossága

Gyógyszertárakban beszerezhetünk bóraxot, ami forró vízzel vegyítve segíthet elhárítani a dugulást. Egy fél pohárral lassan és óvatosan juttassunk belőle tölcsér segítségével a lefolyó csövébe, majd öntsünk rá két pohár forrásban lévő vizet! Hagyjuk hatni 15-20 perig, ezután öblítsük le újabb két pohár forró vízzel. Szükség esetén ismételjük meg! Arra vigyázzunk, hogy ne lélegezzük be a keverékből képződő gázokat!

5. Használjunk pumpát!

Bizonyos esetekben pumpa használata is elegendő lehet. Helyezzük szorosan a lefolyónyílás köré, ezután az egyik kezünkkel fogjuk be a mosogató túlfolyó nyílását. Ehhez használhatunk rongyot is. Ezt követően kezdjünk el pumpálni, majd öntsünk forró vizet a lefolyóba!

6. Szakértő segítség

A dugulás mértékétől és a probléma pontos okától függően előfordulhat, hogy a házi praktikák nem használnak. Ebben az esetben érdemes szakember segítségét kérnünk!

Előzzük meg a bajt! Így védheted ki a lefolyó eldugulását

1. Hatalmas segítség az apró szűrőbetét

Ha szűrőbetétet teszünk a konyhai lefolyóra, akkor megakadályozhatjuk, hogy mosogatás közben az apró ételmaradékok bekerüljenek a csőbe és később dugulást okozzanak. Ezzel a módszerrel a fürdőszobában is megóvhatjuk a lefolyót a belehulló hajtól. A mosdókagylón kívül a kádban, illetve a zuhanyzóban található lefolyócső nyílásához is elhelyezhetünk szűrőbetétet, ezzel elkerülhetjük, hogy a mosakodás közben belekerülő hajszálak dugulást okozzanak!

2. Tisztítsuk rendszeresen!

Ha észreveszünk ételmaradékokat, illetve hajszálakat a lefolyóban, azonnal szedjük ki őket! Időnként érdemes forró vízzel átmosni a rendszert. Ne felejtsük el, hogy a kádak esetében is fontos a rendszeres tisztítás.

3. Lényeges a biztonság!

Ha néhány hetente felforralt vízbe keverünk 5 evőkanál ecetet és a lefolyóba öntjük, megelőzhetjük a későbbi dugulást. Ebben az esetben érdemes néhány órára egy pohárral lefedni a lefolyó nyílását, és hagyni, hogy a keverék kifejtse hatását!

4. A kevesebb néha több

Ne használjunk túl sok mosogatószert, ugyanis az egyéb idegen anyagok bekerülése és a vízkő mellett a dugulások többsége abból ered, hogy túlzott mennyiségben jut a mosogatószerből a lefolyóba. Fürdés közben is igyekezzünk kevesebb tusfürdőt és sampont használni, hogy elkerüljük a kád eldugulását. Ezek a habzó anyagok ugyanis könnyen lerakódhatnak a csövekben, és a hajszálak is megtapadhatnak bennük.

5. Öblítsük át az egészet!

A WC dugulását a nem megfelelő öblítési szokások mellett az is elősegítheti, hogy a modern tartályok kevesebb vizet használnak. Ha hetente 1-2 alkalommal beleöntünk egy vödör vizet a WC-csészébe, az megelőzheti a problémát.

6. Mit öntünk bele?

A konyhában sem mindegy, hogy mi kerül a lefolyóba. Ne öntsünk bele kávézaccot, olajat vagy zsírt! A tányéron hagyott ételmaradékoknak és a megtisztított zöldség, illetve hús darabjainak sem ott a helye! Ezek lehet, hogy néhány alkalommal még eltűnnek, de előbb-utóbb duguláshoz vezetnek!

7. Mosogassunk meleg vízzel!

Habár sokan igyekeznek spórolni, ezért kevés, illetve langyos vagy hideg vízzel mosogatnak, ennek hosszútávon negatív következményei lehetnek. Ilyen esetben ugyanis nem oldódik fel a zsiradék. A meleg víz segít ebben, így csökken a dugulás esélye.