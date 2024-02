A Halak ma szinte belelát az emberekbe, ennek a csillagjegynek pedig különösen szép élményei lesznek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A tegnapi telihold után ma már fogy a Hold, ami tökéletes a selejtezésre, kitakarításra, rendrakásra. Nagyon hatékony lesz most ezekben! Arra azonban ügyeljen, hogy ne legyen túlságosan kritikus és szigorú a szeretteivel.

Fotó: Pixabay

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Vasárnap már enyhül a szombati telihold okozta feszültség. Nagyon jót tesz ma mindenféle fizikai aktivitás, főleg, ha a természetben tud töltődni, kirándulni, sétálni. A Hold föld-elemű jegyben jár, ami leföldelt energiákat jelez.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha szingli, akkor most valaki közeledni akar önhöz. Egyelőre nem tudja, hogy a ragaszkodása, vagy ő maga szimpatikus-e. Nem kell sietnie, és ne engedje, hogy ő siettesse! Ahhoz, hogy igazán megismerje és dönteni tudjon, idő kell.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A zsúfolt, sűrű napok miatt lehetnek feszültségek. Ilyen már volt és még lesz is. Szóval felesleges nagy ügyet csinálni belőle… Nem kell minden konfliktusnak nagy feneket keríteni, gyakorolja ma az elengedés művészetét!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vasárnap valami olyasmivel foglalkozhat, vagy olyan dologra találhat rá, amelyben megtalálja a szenvedélyt és amely igazi kihívást jelent önnek. Ez lehet akár egy munka is, de nagyobb a valószínűsége annak, hogy mindez a magánéletével mutat összefüggést.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Vasárnap értékes erő lehet önnek, hogy az intuíciója sokkal jobban működik, mint rendesen. Önnél pedig, aki alapból is könnyen átlát az embereken, most szinte veszélyes fegyverré válik ez a tulajdonság.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Vasárnap egy esemény, vagy hír miatt kissé másképpen kezdi majd nézni a dolgokat maga körül, és ez azt is eredményezheti, hogy megváltozik a véleménye is egy témában. Nincs ezzel semmi baj. A világ változik, és ön is vele változik.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szép napja lesz vasárnap, adódhat valami, ami elégedettséggel és örömmel töltheti el. Talán mindez egy munkával kapcsolatos újabb lehetőség, vagy egy újabb lépcsőfok, amit megugrott, de az is lehet, hogy egy társaság, vagy egy közösség fogadja be maga közé.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Vasárnap a párja, vagy egy másik önhöz közelálló ember mindent elkövet, hogy vele foglalkozzon. Ha nem figyel rá, akkor vérig sértődik. Emellett kevés kapacitása jut másra, vagy önmagára. Persze ez sem baj, ha élvezni tudja az együtt töltött időt.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Vasárnap szükség lesz a diplomáciai érzékére és profin kell kezelnie valakit, aki közel áll önhöz, és akinek enyhén szólva is bonyolult a lelkivilága. Tartózkodjon az éles megnyilvánulásoktól vele kapcsolatban és ne is indulatoskodjon.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Okosan tenné, ha nem most akarná utolérni az egész heti lemaradást, és nem akarna túlságosan előre szaladni, és a jövő terveit megoldani. Maradjon a jelenben, és élvezze ki! A vasárnap arra való, hogy megpihenjen és töltekezzen.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Vasárnap sokféle módon használhatja fel azt a különleges képességét, hogy előre megérez dolgokat, és néha olyan, mintha belelátna az emberekbe, különösen azokba, akik közel állnak önhöz. Azért csak óvatosan adagolja az ezzel kapcsolatos információt...