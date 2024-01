Ezeknek a csillagjegyeknek még nem jött el a tiszta lap megkezdésének ideje

2024. január 5.

Horoszkóp





Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma valaki a tanácsát, segítségét kérheti, de az is elég lehet, ha az illetőt figyelmesen végighallgatja. Neki ez megkönnyebbülés, önnek pedig jó érzés, hogy segített neki. Ne feledje, hogy holnap talán már ön szorul rá néhány kedves szóra, vagy biztatásra.





Bika (04. 21. – 05. 20.)

A mai nap egy üzleti ajánlattal vagy állással, munkával kapcsolatban megkeresés érkezhet telefonon. Jól fontolja meg a dolgot! A bolygók kedvező előjeleket mutatnak, azt azonban önnek kell tudnia, mi az, ami belefér az idejébe, lehetőségeibe.





Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Bizony különösen érzékeny lehet az igazságtalanságokra a mai nap, így a szokásosnál is hamarabb kiveri a biztosítékot önnél, ha valaki méltatlanul viselkedik, vagy sértően fogalmaz. Lehet, hogy ma lesz az a nap, amikor az illető megtudja önről, hogy nem csak mosolyogni tud.





Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma nem olyan elnéző, mint szokott, különösen azt nem tűri, ha valaki nem viselkedik megfelelően, és a mindennapi élet bosszúságaira is érzékenyebben reagálhat. Pórul jár, aki ma kikezd önnel.





Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Néha nem árt megmutatni a környezetének, hogy hol van az a vonal, amit már nem érdemes önnél átlépni. Most egy ismerős, egy szomszéd vagy egy kolléga igen erősen provokálhatja, éppen ezen a kényes területen.





Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha ma valamilyen új dologba kezdene, jó start lehet ez a nap, amikor inspirálni fogja a környezete és ön is is inspirálja a környezetét. Vegye észre a jeleket, melyeket küld önnek az Univerzum, megerősítheti egy fontos döntésében is.





Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Az égi jelek szerint lehetséges, hogy egy új ciklus kezdődik az életében, kapu nyílik egy olyan útra, ahol leszámolhat egy régi problémával, lezárhat egy szakaszt, és új energiákkal telve belekezdhet valami másba. Lehet ez egy új munka, egy új életmód, de talán egy új kapcsolat kezdete is.





Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Valaki jó hírt hoz, bár lehet, hogy nem pont azt, amit várt. Nem baj, így is jó. A lényeg úgyis a végeredmény, és hogy elrendeződjenek önben és ön körül a dolgok. Ma jó esély nyílik erre.





Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Pénteken erős hatással vannak önre mások, így kerülje el ma a negatív személyiségeket, hogy az egész napja nyugodt maradjon. Ehhez talán el kell most hárítania egy meghívást is, vagy le kell mondania egy találkozót. Legyen raktáron az udvarias kifogásokból...





Bak (12. 22. – 01. 20.)

Irigylésre méltó erővel rendelkezik, és igazi stabilitás jellemzi, amikor még a meglepetéseket is örömmel és nyugalommal fogadja, még akkor is, ha annak nem kizárólag pozitív a kicsengése. Nem tudja kimozdítani semmi ebből az állapotból. Nincs is ennél jobb szemléletmód, legyen mindig félig tele az a pohár!





Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha úgy érzi, egy picit eluralkodott a káosz ön körül, akkor ma lehetősége lesz rá, hogy úrrá legyen rajta, mert a Merkúr már előre halad. Akár a fizikai létben lesz kuszaság, akár a lelkében, most egy nagy söpréssel tiszta terepet teremthet. És újra berendezkedhet benne.





Halak (02. 19. – 03. 20.)

Úgy érzi, szüksége lenne valami változásra, újításra. Csak arra nem tud még rájönni, hogy miben is kellene változtatni. Adjon még egy kis időt a tervek körvonalazására! Ma inkább kezdje egy korábban félbehagyott dologgal.