Ezt hozzá neked a Mikulás a horoszkópod szerint

2023. december 6.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Mikulás napján nemcsak a gyerekek kaphatnak ajándékot, hanem, úgy tűnik, a felnőttek is az égiektől. Ma kellemes meglepetésekben lesz része. Ne gondoljon nagy dolgokra, csak kis apróságokra, amik mégis bearanyozzák a napját.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán elérhet önhöz egy pletyka, amelyről messziről érződik, hogy hamis, vagy nevetséges, mégis talán annyira meggyőzően mondják el, hogy képes lehet elgondolkodni annak igazságtartalmán is. Legyen bármiről is szó, maradjon meg a valóság talaján!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán nap közben gyakrabban kalandozhat el a figyelme és nehezére eshet a koncentráció. Közel már a karácsony, talán az is előfordul, hogy munka helyett ajándékokat rendel a neten. Ha nem muszáj, ne végezzen olyan tevékenységeket, melyeknél következménye van annak, ha hibázik. Maradjon a jó öreg rutinnál!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán lehet, hogy valaki keresztezi az útját, úgy, hogy abból keletkezik egy kis feszültség is. Talán nem veszi figyelembe az illető az ön igényeit, vagy nem elég körültekintő és kényelmetlenséget, netán kárt okoz önnek. Ne maradjon szótlan, álljon ki magáért.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön szeret vezetni, irányítani. Attól érzi magát igazán jól, ha ön diktálhatja a feltételeket. Ma viszont lehet, hogy ezt a pozíciót át kellene adnia valaki másnak és önnek egy lépéssel hátrébb kellene lépnie. Jól fog járni ezzel, bízzon benne!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán egy igazán szerencsés nap vár önre, ami a munka, a pénzügyek frontján is jelentkezhet. Van esélye annak is, hogy egy mástól jövő ötlet hoz megoldást egy jelenlegi problémára. Ha maximálisan ki szeretné használni a szituációt, lehet, hogy egy kis merészségre is szükség lehet.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Az év végi hajtás egyelőre nem akar enyhülni. Kitartás, azért rövidesen meglátja a fényt az alagút végén, és lassan végére ér a legnehezebb teendőknek. Addig is, fókuszáljon és főleg állítson fontossági sorrendet!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma olyan események történnek, aminek hatására nyilvánvalóvá válhat, hogy a kérdéses ügyek a munkahelyén hamarosan pozitív fordulatot vesznek. Ezt egy információ, vagy esemény szerdán meg is erősíti.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Picit elbizonytalanodhat valamivel kapcsolatban, amit eddig kész tényként kezelt. Lehet, hogy egy közeli ismerőséről derül ki, hogy amit eddig tudott róla, az nem pontosan úgy igaz. Legyen ez akár egy kellemes, vagy kellemetlen csalódás, ne fújja fel túlságosan!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerdán gyakorlatiasnak és találékonynak kell lennie, amikor egy váratlan probléma, vagy kihívás bontakozik ki ön előtt, és nincs a közelben senki, aki segíthetne. Szerencsére ön pont nagy nyomás alatt teljesít a legjobban, ráadásul a Merkúr is a jegyében jár már, és segít mindenben.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma nagyon pozitív fordulat lesz az életében. Bár úgy érzi, folyamatosan újra kell terveznie mostanában a dolgait, ma kap egy jelentős könnyítést a sorstól. Úgy látszik, a szerencse az ön pártján áll.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Lehet, hogy nincs teljesen tudatában, de már egy ideje egy jelre vár, ami segít önnek egy az életét befolyásoló fontos döntésben. Tartsa nyitva a szemét és a fülét, és olvassa el az üzeneteit. Szerdán megkaphatja azt, amire várt!