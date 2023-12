Ennek a csillagjegynek kellemetlen meglepetést tartogat a vasárnap

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az őszinteség néha kellemetlen tud lenni, de vasárnap is a legjobb megoldást hozza. Ekkor ugyanis egy ígéretet kell beváltania de lehet, hogy időközben olyan helyzetbe került, hogy mindezt nagyon nehezen tudná teljesíteni. Szóljon az illetőnek, ez a legfontosabb!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma bármilyen romantikus programra rendkívül fogékony lehet. Legyen az egy jó film, egy könyv, vagy egy kellemes este a párjával, ma igazán élvezni fogja annak minden pillanatát. Minderre pedig rátehet még egy lapáttal, ha ezúttal kipróbál valami újat és szokatlant is.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma valaki furcsán viselkedhet ön körül, és önt okkal furdalja majd a kíváncsiság, hogy mi az oka ennek. Rá is kérdezhet, de akkor készüljön fel arra is, hogy az illető olyasmit is önre zúdíthat, amit nem biztos, hogy hallani akar. Ön dönt, hogy belemegy-e a játékba és szakít-e időt erre.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Vasárnap sok minden jöhet össze egyszerre ön körül emiatt talán kissé idegesnek, szétszórtnak érezheti magát. Talán látogatókat vár, vagy az otthonában szaporodtak fel túlságosan a teendők. Próbáljon meg lenyugodni, szüneteket beiktatni, mert ha túlságosan befeszül, csak rosszabb lesz a helyzet.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Néha hajlamos lehet bizonyos szituációkba olyasmit is belelátni, ami egyáltalán nincs ott. Mindezt pedig elég nehéz felismerni, így ma hallgasson a jó szóra, ami egy önhöz közelállótól érkezik. Ne hagyja, hogy a gondolatai tévúton induljanak el.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma lehet, hogy bűntudat gyötri amiatt, hogy valakivel, aki amúgy közel áll önhöz, kevesebbet tudott törődni, mint azt szerette volna. Szerencsére van még lehetősége az arányokon javítani, amire ma éppen kiváló lehetősége adódik. Használj ki, igazítsa ki a dolgokat ezen a területen is!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Vasárnap adódhat egy kellemetlen, valószínűleg magánjellegű ügy, ami lekötheti a figyelmét nap közben. Talán gondoskodnia kell valakiről, vagy ki kell húzni valakit a bajból, amibe került. Vegye előre most ezt az ügyet és az egyéb dolgát végezze el később.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Időnként hajlamos túl szigorúan bánni önmagával és ilyenkor, amikor a tükörbe néz, csak a hibákat keresi a képen. A valóság azonban ennél sokkal sokkal szebb, és ezt higgye el azoknak, akik nap, mint nap ezt bizonygatják önnek.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma nagyon kellemes meglepetésben lehet része, a véletlennek köszönhetően. Olyasmi élménye is lehet, hogy mintha a a kezére játszana a szerencse, úgy jönnek össze a dolgok, amikről pedig már kezdett lemondani.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha ma indul ajándékbeszerző körútra, ma találhat egy-két telitalálatos darabot, jóval a szokásos ár alatt. Ki ne hagyja! Amúgyis jobb, ha most már mindent beszerez, hogy aztán megnyugodva készülődhessen.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Vasárnap egy friss titok vagy rejtély lehet az, ami folyamatosan ott motoszkál az agyában. Ha azonban nem akarja, hogy mindez egész nap elvonja a figyelmét, inkább kérdezzen rá egyeneses az illetőnél.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Lehet, hogy vasárnap arra kényszerül, hogy nemet mondjon valakinek, bármennyire is mélyen érinti a helyzete. Vannak ugyanis olyan esetek, amikor jobb döntés nemet mondani, mint egy felelőtlen igent, amit talán nem is tud teljesíteni.