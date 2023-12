Bájos téli feladvány borzolja fel az idegszálakat – te meg tudod fejteni?

A globális felmelegedés miatt már annyira hozzászoktunk a hómentes évekhez, hogy kicsiknek és nagyoknak egyaránt hatalmas örömöt jelentettek a decemberi havazások. Sok-sok helyen még hóembert is lehetett építeni, vagy éppen vad hógolyócsatákba is bocsátkozhattak a bátrabb gyerekek, akárcsak a képen látható kisfiúk és kislányok. Mivel azonban a lenti esetben egy remek képrejtvényről van szó, érdemes alaposan is átbogarászni a rajzot, mert valami nem stimmel rajta.

Fotó: Bright Side

Az egyelőre még a jövő zenéje, hogy 2024-ben is lehet-e ilyen mókás hóembereket építeni, de az biztos, hogy minden anyuka a szívéhez kapna, ha az a furcsaság a valóságban is megtörténne, ami a képen. Te megtaláltad a hibát?

Ha nem sikerült, segítünk egy kicsit: nézd meg alaposabban is a gyerekek ruháit. Nem hiányzik valami?

A megoldást itt láthatod: