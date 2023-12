Itt a csúnya pulcsi szezon: elképesztő az idei felhozatal!

A csúnya pulcsik terén nincs olyan, hogy giccses: minél inkább az, annál jobb! A Fanny magazin nem csak a különleges ünnepi öltözékek eredetének nyomába eredt, de az idei felhozatalból is bátran szemezgetett.

Fotó: Pexels/RDNE Stock Project (Képünk illusztráció)

Ki ismeri a csúnya pulcsik eredetét? Filmes elődök

Biztos mindenki emlékszik arra a jelenetre, amikor Bridget Jones le sem tudja venni a szemét Mark Darcy zöld garbójáról, amit egy méretes, piros orrú rénszarvasfej díszít. Ez volt az a filmtörténeti pillanat, ami a hazai nézőkbe is örökre beleégett, és azóta kezdtek egyre többen érdeklődni itthon a rémes, kötött darabok iránt. Pedig ez az ikonikus darab már korábban megjelent az Egyesült Államokban, és ott is néhány ismert embernek volt köszönhető, hogy ennyire népszerűvé vált. Elsőként a híres humorista, Bill Cosby viselt előszeretettel giccses mintájú és élénk színű pulcsikat a nyolcvanas évek egyik kedvenc sitcom sorozatában, a The Cosby Show-ban. De sokan emlegetik Chevy Chase nevét is, aki az 1989-es, Karácsonyi vakáció című vígjátékban aratott sikert mintás nyakkendőjével, amit sokan lekoppintottak.

Jótékony célból

Ugyan a kilencvenes években egy kicsit alábbhagyott a förtelmes darabok iránti igény, de a 2000-es években új erőre kapott. Kanadában két vancouveri férfi állt elő az ötlettel, hogy egy hivatalos ünnepi pulcsipartit rendeznek, amin pénzt gyűjtenek egy barátjuk rákkezelésére. A buli óriási sikert aratott, és utána egyre több összejövetelt kezdtek el szervezni, amikor a dress code kötelező eleme volt a minél csúnyább pulcsi. Ezeknek gyakran ugyanúgy jótékony célja volt, mint a legelső partinak.

Ünnepeljük együtt!

A jó példa valóban ragadós, ezért 2011-ben hivatalossá vált a Ronda karácsonyi pulóver nap, pontosabban az Ugly Christmas Sweater Day az Egyesült Államokban, ami magával ragadta az egész világot. Így 2012 óta Magyarországon is számon tartják ezt a különleges alkalmat. Az ünnepet általában december harmadik péntekén tartják, és évről évre egyre többen csatlakoznak ehhez a divathullámhoz. Nem csoda, hogy már hónapokkal karácsony előtt elárasztják a vicces darabok az üzleteket, hiszen elég rájuk nézni, hogy jobb kedvre derüljünk!

A humor nőies oldala

Még akkor is lehet csinos a megjelenésünk, ha éppen mókás darabokat viselünk! Keressünk ruhákat, szoknyákat, ingeket, esetleg apróbb kiegészítőket! Ahogy egy nőiesebb minta, például egy mézeskalács vagy egy cuki rénszarvas is telitalálat.

Overál C&A, 13 995 Ft

Feliratos pulóver C&A, 9495 Ft

Rózsaszín pulóver F&F, 8090 Ft (Fotó: StyleShoots)

Papucs Medicine/answear.hu, 4490 Ft

Kötött ruha Bonprix, 14 999 Ft

Sál Bonprix, 6499 Ft

Miniszoknya gate.shop, 1160 Ft

Fülbevaló Sinsay, 1000 Ft

Mintás ing Sinsay, 3595 Ft

Polárszövet nadrág Tezenis, 6990 Ft

Ho-ho-hóó, de humoros!

A család férfitagjait érdemes olyan darabokkal meglepni, amelyek igazán vicces elemeket tartalmaznak. Például a napszemüveges rénszarvasok vagy éppen a söröskorsók biztosan ide tartoznak. De egy humoros kellék, mint egy nadrágtartó vagy nyakkendő szintén tökéletes.

Rudolfos pulóver Sinsay, 5295 Ft

Zokni és nyakkendő szettben Sinsay, 1395 Ft

Alsónadrág F&F, 5090 Ft (Fotó: StyleShoots)

Kapucnis pulóver Bonprix, 12 999 Ft

Nadrágtartó Sinsay, 1395 Ft

Ing Bonprix, 8999 Ft

Pamut jogger Tezenis, 8490 Ft

Korsós pulóver gate.shop, 8755 Ft

Papucs Sinsay, 3595 Ft

Mellény Tezenis, 9990 Ft

Gyerekeknek

Nem győzünk majd választani az elbűvölő holmik közül, hiszen a kicsik számára bőséges a kínálat. Ha nem akarnak csúnya pulcsit, akkor megteszi egy-egy apróbb kiegészítő, például mamusz, fejdísz vagy egy sima póló is.

Zöld szőrme mamusz F&F, 5990 Ft (Fotó: StyleShoots)

Kapucnis pulóver C&A, 5995 Ft

Piros pulóver F&F, 6990 Ft (Fotó: StyleShoots)

Szürke, mintás póló H&M, 3595 Ft

Mintás cicanadrág Reserved, 2295 Ft

Táska Claire's, 7990 Ft

Overál Bonprix, 10 490 Ft

Nyomott mintás pizsama Tezenis, 8490 Ft

Dínós nyakkendő gate.shop, 1345 Ft

Fejpánt Claire's, 3990 Ft

A legkisebbeknek

Ne maradjanak ki ebből a csúnya pulcsi-buliból a babák sem, hiszen számukra is választhatunk humoros darabokat. Ki ne mosolyodna el egyből egy hóemberes rugdalózó vagy éppen egy tündéri manócska jelmez láttán?

Piros mintás ruha F&F, 5990 Ft (Fotó: StyleShoots)

Zöld manó szett F&F, 5990 Ft (Fotó: StyleShoots)

Kék pulóver H&M, 3595 Ft

Hóember body C&A

Póló gate.shop, 1660 Ft

Üzletlista: answear.hu; bonprix.hu; canda.com; claires.com; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; gate.shop; reserved.com; sinsay.com; tezenis.com.