Orrspray: te is rosszul használtad – Videón a tuti módszer

Nem csak gyerekeknél, felnőtteknél is gyakran előkerül orvosi ajánlásra az orrspray a taknyos, náthás, influenzás időszakban. Az apró eszköz használata nem túl bonyolult, ám dr. Novák Hunor csecsemő- és gyermekgyógyász legfrissebb videója szerint a többség rossz módszert alkalmaz. A szakember azt is megmutatja, mi a gond a leggyakoribb technikákkal, s megmutatja a helyes használatot is. Meg fogsz lepődni!

A legtöbb ember által alkalmazott, klasszikus orrpsray-módszernél a hatóanyag rácsapódik az orrsövényre – Novák doktor hangsúlyozza: ez nem jó. A másik leggyakoribb hiba, ha fölfelé fújjuk az orrunkba az orrspray-t: akkor sem a megfelelő irányba jut a hatóanyag – figyelmeztet a magyar orvos.

S hogy akkor mi a helyes módszer? Meglepő, de dr. Novák Hunor azt javasolja: hajtsuk előre a fejünket, az orrspray-t bedugva az orrunkba pedig a bal orrlyuknál a bal, a jobb orrlyuknál a jobb fülünk felé célozzunk az adagolásnál.

Ime a videó Novák doktor Kroki rendelőjének TikTok-csatornájáról, melyen nem csak a két leggyakoribb orrspray használati hiba, de a helyes módszer is látható: