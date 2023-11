Imád borzongani Katalin hercegné, Vilmos őrültnek tartja

Katalin hercegnéről gyakran derülnek ki olyan dolgok, amit soha senki nem nézett volna ki belőle. Legutóbb például arról mesélt Kate Middleton , hogy rettenetesen félt attól, hogy amint a királyi család tagja lesz, közönség előtt kell majd beszélnie.

Fotó: AFP

Most újabb meglepő dolog derült ki a mindig tökéletes megjelenésű, és feddhetetlen viselkedésű hercegnőről. Egy extrém sportnak nevezhető tevékenységért rajong: imád ugyanis úszni, de nem akármilyen vízben, hanem minél hidegebben.

"Személy szerint imádok úszni" - mondta a hercegné a The Good, The Bad & The Rugby című ausztrál podcastben, amit a life.hu szúrt ki.

Minél hidegebb [a víz], annál jobb

- tette hozzá Katalin, aki azt is elárulta, hogy folyamatosan keresi a lehetőséget erre, ami miatt férje őrültnek nézi.