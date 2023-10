Tökéletesen fog zárulni a hét ezeknek a csillagjegyeknek

2023. október 8.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Nagyszerű lezárása a hétnek ez a vasárnap. Remekül el tud lazulni, és sikerül egy igazán kikapcsolódós délutánt is szerveznie. Kell is, hogy végre teljesen ellazuljon, hiszen sokat és jól dolgozott az elmúlt időszakban.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nagy feladat megoldása előtt áll, ami minden erejét és figyelmét igénybe veszi. Ám de vasárnap amúgy sem tehet sokat érte, ezért feledkezzen el az egészről a hétvége hátralévő részében! Ha sikerül felhőtlen kikapcsolódásban töltekeznie, hétfőtől minden megy, mint a karikacsapás.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Jól végződik ez a hét, a vasárnap pedig a koronája lehet. Gyümölcsözőnek, fejlődőnek látja, tapasztalja a körülményeit. Nem is kell mással törődnie, csak a legszorosabb emberi kapcsolataival. És még egy jó könyv is beleférhet az idejébe!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Egy ügyben most határozott döntéseket várhatnak öntől a családtagok, a rokonok. Ne halogassa hát tovább, a végső szót úgyis önnek kell kimondani. Így van ez akkor is, ha magában a döntésben az ő vélekedésüket is kénytelen lesz érvényre juttatni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Barátkozós hangulatban lesz vasárnap, de minden oka meg is van rá. Most ugyanis leginkább bennük bízhat. A család is ön mellett áll, de sajnos inkább csak lélekben. Van, amiben egyedül egy elválaszthatatlan jó barátra számíthat most.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szuper nap lesz a vasárnap! Végre igazán könnyűnek és felhőtlennek érzi magát. És valóban, csupa olyan élményekkel gazdagodhat, amelyek ezt az érzést erősítik a lelkében. Ossza meg másokkal is a benyomásokat, a gondolatait!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Uralkodó bolygója, a Vénusz segíthet felkelteni személyisége érzéki és gondoskodó oldalát. Mutasd ki bátran a szeretetét és a szerelmét a másiknak. Meglátja, igazán romantikus napot tölthetnek együtt.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Mostanában a párkapcsolatában folytonos konfliktus forrása, hogy mindketten mást akarnak. Nem lehetetlen azonban az összhangot megtalálni, ha igazán vágynak a másik társaságára. A bolygók segítik benne, hogy meglássa a kompromisszumok lehetőségét.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Egy régóta húzódó ügyet zárhat le vasárnap, méghozzá úgy, hogy az önre nézve a lehető legkedvezőbb legyen. A legjobb, ha teljes megegyezésre törekszik, nem hagy nyitva semmilyen kérdést sem. A beszélgető partnerei is készségesebbek lesznek.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Az elmúlt napokban talán egy kicsit begubózott magába, valami bánthatja. Pedig nyitnia kellene, ha tényleg akarja a megoldást. Forduljon nagyobb bizalommal a párja felé, és tárja ki előtte a szívét. Olyan válaszokat kaphat vasárnap, amelyek igencsak meglepik…

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma végre olyasmivel foglalkozhat, amivel már nagyon régóta szeretett volna. Ha bármilyen tartozása van valaki felé, végre azt is törlesztheti. Mindenképpen érdemes ezzel élnie! Ha pedig magának tartozik egy ígérettel, azt se szorítsa többé háttérbe!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Mostanában érzékenyebben érintheti önt a barátok viselkedése. Bizonyos konfliktusokat ezért sokkal radikálisabban kezel. Azt is fontolja meg azonban, hogy ön miként viselkedett mostanában másokkal. Lehet, hogy félreértés húzódik meg a háttérben.