Komoly konfliktusba keveredhet ma a Vízöntő

2023. október 27.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma már kissé máshol járhatnak a gondolatai, mint amivel a napját tölti, talán a hétvége körül cirkulálnak, s ez ahhoz is vezethet, hogy a legkülönbözőbb hibákat véti nap közben. Csökkentheti ezek mennyiségét, ha átszervezi a programot, és előreveszi a fontos ügyeket.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Néha olyan tulajdonságokkal ruház fel embereket, amik nincsenek meg bennük. Ma is egy ilyen csalódás lesz osztályrésze, amikor valakiről, akiről azt hitte, lehet bízni benne egy ügyben, kiderül, hogy egy szavát sem szabad elhinni.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha valamit tökéletesen és hiba nélkül szeretne elvégezni, akkor nem lehet csak úgy nekiállni tervezés nélkül. Ön most valami olyan fontos dologra készül, ahol az eredmény nagyon lényeges önnek, így alaposan gondoljon át mindent!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma fontos tényezőkre döbbenhet rá egy kapcsolatában. Az utóbbi időben jelentősen megváltozott a viszonyuk, és most azt is megérti, hogy miért. Talán itt az ideje minderről az illetővel szóban is beszélni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Bármit is gondol néha, vagy bármit is mondanak bizonyos rosszindulatú ismerősök, csakis gratulálni lehet ahhoz, amit maga körül létrehozott az elmúlt időszakban. És ez még csak a kezdet. A sikerszéria folytatódik.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma valamivel elakadhat, vagy jelentős késéssel kell számolnia egy ügyben. Ha azt látja, hogy előre nem vezet most út, igyekezzen alternatív megoldásokat keresni. A rugalmasság most az, ami a leghatékonyabb tulajdonsága lehet.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma minden szempontból csúcsformában lesz, még akkor is, ha ezt a nap folyamán nem mindig érzi így. Ön most csodákra képes, és ha ez a tudat vezérli, akkor véghez is tudja vinni ezeket.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma beérik egy munkája vagy régebbi befektetés gyümölcse, és megjöhet végre önnek a siker egy régi projekttel kapcsolatban. Legyen büszke arra, amit elért, és ne titkolja el a környezete elől. Szüksége van a pozitív visszajelzésekre, azok adnak elég erőt.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Kicsit vissza kellene fognia magát, és kevesebbet konfrontálódni. A hiábavaló harcokban csak felőrlődik, és ráadásul még a népszerűségét is elveszti, ha sokat vitázik a munkahelyen. Legyen ma is mindenkivel türelmesebb!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma valaki a segítségét kéri, vagy támogatásra van szüksége és önhöz fordul. Ha megteszi, amit kér, azzal nemcsak rajta, hanem saját magán is segít, hiszen remek érzés adni, segíteni az embereknek. Ne lepődjön meg azonban, ha mindez most sokkal több idejét veszi el, mint ahogyan tervezte.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Otthoni feszültségek miatt is nyugtalanabb lehet mostanában, ráadásul a munkahelyén is állandó változásban vannak a dolgok. Mindenütt ön az, aki békíteni próbál, aki kiegyensúlyozásra törekszik. Fel ne őrlődjön ebben!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Elsimíthat egy családi konfliktust, ha kellő diplomáciai érzékkel áll hozzá. Nagy tapasztalata és empatikus képessége segítheti abban, hogy átlássa a szövevényes ügyet. A család összetartása és a szeretet a legfontosabb.