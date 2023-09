Elvitték a lottó főnyereményt! 577 milliót nyert az édesapa

Rengetegen ábrándoznak arról, hogy mit is kezdenének egy hatalmas lottónyereménnyel, mi mindenre költenék a pénzt, és hogyan változna meg az életük. Az összes létező ember egyik legnagyobb álma, hogy egyszer megnyeri a lottót, és ezzel örökre megszűnnek az anyagi gondjai – nos, ennek az esélye elég csekély, de persze sosem lehetetlen, ezért is játszanak olyan sokan Magyarországon is.