Te mit csinálnál félmilliárd forinttal? Megkérdeztük - videón a válaszok!

A tény, hogy egy magyar honfitársunk és családja hétfőre virradóra újdonsült "félmilliárdosként" ébredhetett, örvendetes, de közben furcsa volt tapasztalni, hogy az "átlag magyarnak" mennyire nem volt ötlete azt illetően, mire is fordítson több mint félmilliárd forintot...

Utazni így is lehet

Ezt persze felfoghatjuk úgy is, hogy a többség nem boldogtalan, mert még a mai gazdasági nehézségek között is képes pozitívan, illetve a számára megadatott körülményeket maximálisan elfogadva, egyfajta elégedettséggel tekinteni saját, valamint szűkebb környezetének helyzetére...

Ön mit kezdene több mint fél milliárd forinttal? (Fotó: Pexels)

Azt is fura - és egyben felemelő - is volt látni, hogy olyanok, akiknek elmondásuk szerint szintén szükségük lenne a pénzre, elsősorban adakoznának, hiszen tisztában vannak azzal, hogy egyesek még náluk is sanyarúbb körülmények között élnek.

Akadt olyan is, akit még az ilyenkor "szokásos vágy", a világkörüli út sem vonz – hiszen, mint mondta, "utazik ő eleget így is": Hajdúszoboszlóra, ráadásul évente kétszer...

Jó kezekben a jövő

A többre vágyók között persze olyan is akadt, aki a lottónyereményből azért csak megreszkírozna egy dominikai kiruccanást, hogy kicsit „megszáradjon”, de a legtöbben maguk helyett is inkább a családjuknak szereznének örömet, vagyis őket támogatnák – gyerekektől az unokákig.

Íme videónk:

És ha már itt tartunk: a legszívderítőbb talán mégis csak azt volt látni, hogy bizony jó kezekben van a jövőnk, hiszen ritkán hallani annyira céltudatosan megnyilvánulni kamaszt, mint a fővárosi forgatagban készített videónk képkockáin...