A 15 az új 30? Megdöbbentő trend figyelhető meg a tiniknél

A lányok nemi érése is egyre korábbra tehető, ezáltal az igényük is a felnőtté és nővé váláshoz. A folyamatos versenyzés jellemzi ezt a generációt, mindenki jobb akar lenni a másiknál, szebb, okosabb, csinosabb, népszerűbb. Ehhez természetesen a közösségi média is nagyban hozzájárul.

Anyukáink, nagymamáink generációja sokkal később került a kamaszkorba. Abból is látszik, hogy a menstruációjuk később jött meg. Manapság már 10 éves korban eljön ez a nagy változás. A szülők igyekeznek mindent megadni gyermeküknek a táplálkozás, a vitaminok terén, ami régebben nem volt jellemző. Ez viszont csak a biológiai fejlődésre vonatkozik, a lelki, érzelmi fejlődést ezt nem követi. Sőt igen nagy a kontraszt a biológiai és intellektuális fejlettség és az érzelmi fejlettség között