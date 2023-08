Vége az otthoni mozizásnak, rémisztő híreket közöltek

Alig van olyan mozibajáró, aki a jegy megvétele után ne kanyarodna el a büférészhez, hogy onnan egy nagy vödör popcornnal távozva üljön be megnézni a választott filmet. Mióta piacra dobták az otthon is elkészíthető pattogatott kukoricát, a hangulatot a nappalinkban is megteremthetjük. Azonban a mikróban készíthető popcorn több szempontból is káros lehet az egészségünkre nézve – figyelmeztet a Mindmegette.

Fotó: Pixabay

Vegyszerek a csomagolásban

Ha mikrós popcornt eszünk, „nagyon sok mindennek tesszük ki magunkat… ijesztő dolgoknak” – közölte dr. Amy Lee táplálkozási szakértő. Kezdésnek mindjárt ott van a popcornzacskó, ami tele van vegyszerekkel. A PFA-k az élelmiszer-csomagolásban általánosan használt szintetikus vegyi anyagok. A popcorngyártók is ezekkel vonják be a zacskók belsejét, hogy megakadályozzák, hogy a vaj kifolyjon melegítés közben, viszont ezek rákerülnek az elkészült pattogatott kukoricára is, onnan pedig bekerülnek a szervezetünkbe. Mivel ezeknek az anyagoknak elég lassú a lebomlási ideje, ha rendszeresen és nagy mennyiségben fogyasztunk mikrós popcornt, felhalmozódnak a vérünkben.

Veszélyes vajas íz

Az a nagyszerű aranysárga szín és ellenállhatatlan vajas íz, amit annyira szeretünk, egyáltalán nem valódi, teljesen mesterséges – olyan kémiai vegyület eredménye, amely gyakran tartalmaz diacetilt, ami dr. Lee szerint alapvetően méregnek minősül, és bronchiolitis obliteranshoz, vagyis popcorntüdőhöz vezethet. Ez egy olyan kóros állapot, amikor a tüdő legkisebb légútjai begyulladnak, és olyan tünetek jelentkezhetnek, mint a száraz köhögés, nehézlégzés és légszomj. Tehát az a finom vajas illat, amit a kukoricaszemek pattogásakor érzünk a levegőben, káros az egészségünkre.

Fotó: Pixabay

Telített zsírok és só

A legtöbb mikrohullámú sütőben elkészíthető pattogatott kukorica dugig van telített zsírokkal, például pálmaolajjal. Egyes népszerű márkák egyetlen adagja, ami a zacskó kb. egyharmada, akár 4 gramm telített zsírt is tartalmaznak, ami a napi ajánlott bevitel 20 százalékának felel meg. A telített zsírok nagy mennyiségben fogyasztva elősegítik az LDL-, vagyis a rossz koleszterin képződését, ami a vérerek elzáródásához vezet, és növeli a sztrók, az elhízás és a szívbetegség esélyét.

És ha mindez nem lenne elég: a gyártók a zsíros ételek kiegyensúlyozására nagy adag sót vetnek be, nincs ez másként a mikrós popcornok esetében sem. A nátriumszint is márkánként változik, de általánosságban elmondható, hogy egy adag mikrós pattogatott kukorica 250-300 mg-ot tartalmaz, ami a napi ajánlott beviteli mennyiség kb. 15 százaléka. A magas sótartalmú ételek fogyasztása pedig növeli a magas vérnyomás és a sztrók kockázatát.

Mielőtt azonban lemondanánk minden házimozis programunkat, ne felejtsük el, hogy a pattogatott kukorica igenis lehet egészséges rágcsálnivaló, ha mi magunk készítjük el a tűzhelyünkön, főzőlapunkon. Ehhez nem kell mást tennünk, mint némi növényi olajat locsolni egy fedeles serpenyőbe, beleszórni a pattogatni való kukoricaszemeket, lefedni, alágyújtani, és néhány perc múlva már kész is van a házi popcorn, amit aztán kedvünk szerint ízesíthetünk.