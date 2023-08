Hatalmas változás vár ezekre a csillagjegyekre, nem mindenki fog örülni

2023. augusztus 29.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ha egy napja ennyire tele van tennivalóval, mint a mai, az úgy hat, mint a dopping, hiszen önre igazán jellemző a mondás, hogy teher alatt nő a pálma. Igazán fel tud pörögni, és ilyenkor érzi csak igazán, hogy zajlik ön körül az élet.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hajlamos arra a keddi napon, hogy a hibákra összpontosítson. Legyen az szerelmi viszony vagy barátság, ha valami nem tökéletes, akkor ma csak erre az egy momentumra koncentrál. Márpedig, ha egy szituációban önt valami zavarja, azt biztosan képtelen huzamosabban elviselni. Mi lenne, ha igyekezne inkább a pozitív tényezőkre figyelni?

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma egy kellemes meglepetés érheti, amikor felbukkan valami, vagy valaki a múltjából és felidéz önben egy régi jó érzést, emléket, élményt. Több bolygó is retrográd, és erősítik a szentimentális hangulatot.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kedden egy olyan esemény történhet, amely talán jókora követ dob az állóvízbe ön körül, és hirtelen a középpontban találhatja magát. Legyen ez önre nézve jó vagy rossz, most leginkább azon járjon az esze, milyen módon tudja a legkedvezőbb módon kihasználni a változást.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Azt talán régóta tudja, hogy van valami, amiben sokkal tehetségesebb az átlagnál, de valahogy eddig még nem talált alkalmat arra, hogy ezen a területen is mutasson valamit magából. Ma végre lesz esélye rá!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kedden egy beszélgetés nagy hatással lehet a gondolataira és akár még új motivációkat is adhat önnek. Lehet, hogy vitázik valakivel, mégis épp ez jelenti a végső lökést egy terv végrehajtásához.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden különösen jól forog majd az esze, így olyasmit is meghall a rengeteg bejövő információ özönéből, amelyet eddig talán rendre figyelmen kívül hagyott. Ez ráadásul rövidesen előnyt is jelent majd önnek valamilyen módon.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egy váratlan fejlemény ma kissé átrendezi ön körül az erőviszonyokat, emiatt pedig talán néhány dolgot újra kell értékelnie hamarosan. Ne gondolja azonban, hogy ez önnek bármilyen hátránnyal járna. Épp ellenkezőleg, előnyös lesz.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Kedden önnek és a környezete számára is nyilvánvalóvá válik önnel kapcsolatban néhány változás. Talán sikerélmény érte valamiben, de az is lehet, hogy egyszerűen csak sugárzik a boldogságtól és az ennyire szembetűnő. Akárhogy is van, öröm önre nézni!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma egy igazán izgalmas nap előtt áll, amikor olyan élmények, hatások érik, amik inspirálják. Talán egy fordulatról értesül, amely jó pénzt teremt önnek, vagy egy váratlan, régóta tervezett utazás válik valódi lehetőséggé.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Egy váratlan változás most hirtelen pozitív fordulatot hozhat az életébe. Talán napvilágra kerül egy rejtett képessége, de az is lehet, hogy egy riválisa húzza be hirtelen a féket, így marad ön előtt több tér. Bármi is legyen ez, éljen a lehetőséggel, most üsse a vasat, amíg meleg!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma egy hír hatására hirtelen felgyorsulhatnak ön körül az események, talán sokkal jobban, mint ahogyan azt hitte volna, ráadásul úgy tűnik, hogy az ön előtt álló időszakban ez nem is nagyon fog változni. Kösse fel hát a nadrágot, írja tele a naptárat!