Ezt a hibát sokan elkövetik a sárgabaracklekvár befőzése során! Te is köztük vagy?

A sárgabaracklekvár szinte mindenhez is megy, süteményekbe, palacsintába és még a grízes tészta mellé is. A lekvár nem csak finom, de egészséges is, hiszen tele van hasznos ásványi anyagokkal, és magas a rosttartalma. A baracklekvár elkészítésé is egyszerű, főleg akkor, ha nem dőlsz be egy óriási hazugságnak, ami a befőzés kapcsán terjed.

Hogy hogyan kell elkészíteni, arra mindenkinek megvan a tuti módszere, de van egy lépés, amit rengetegen elvégeznek – teljesen feleslegesen. Ez pedig nem más, mint barack héjának eltávolítása - írja a Ripost.

Fotó: Pixabay

Mindenki másként csinálja

A legtöbben úgy látták már nagyanyáiktól is, hogy a barack héját le kell húzni befőzés előtt. Egy alapos mosás után forrásban lévő vízbe dobják két-három percre a gyümölcsöt, majd kiszedik, és ugyanennyi időt áztatják jeges vízben. Így egy mozdulattal lejön a héj a barackról. Akik alkalmazzák ezt a módszert, azt mondják, hogy finomabb lesz a lekvár, mert a héjtól enyhén kesernyés mellékíze lehet. Szintén a barackhéjat teszik felelőssé azért, ha néhány hét állás után bebarnul a lekvár. Ha nincs héj, nincsenek a rajta megtapadó apró szennyeződések, nem fog megromlani a lekvár.

Ez lesz, ha lehúzod a héját: lassabban sűrűsödik

Azonban ha lehúzod a barack héját, azzal nem csupán időt, de energiát is veszítesz, hiszen a héjban van a legnagyobb mennyiségben a barack pektintartalma, ami segít a sűrűsödésben. Vagyis ha leveszed a héjat, sokkal tovább kell főzni a gyümölcsöt, mire lekvár lesz belőle. Ha úgy döntesz azonban, hogy rajta hagyod a barackon a héját, akkor nagyon alaposan át kell nézned minden szemet, hiszen semmilyen szennyeződés vagy sérülés nem kerülhet a lekvárba.

Elkészítés

Hozzávalók:

5 kg sárgabarack

1,5 kg cukor

5 mk citromsav

Folyamatok