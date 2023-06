Főispánné remeke - Egy időtálló sütemény 1936-ból!

Gáspár Györgyné Fabó Annamária évtizedek óta süti már Váncza József A mi süteményeskönyvünk 1936-os, 14. kiadása alapján a Főispánné remekét! Az unokája mester diplomakoncertjén módunk volt megkóstolni ezt az előkelő neve ellenére nem is olyan bonyolultan elkészíthető édességet. Valóban remek, ezért aztán meg is szereztük a receptjét, hátha olvasóink is szeretni fogják.

Hozzávalók

Annamária néni évtizedek óta süti a Főispánnét Fotó: Ráfi Dénes

Tészta:

- 25 dkg vaj vagy margarin

- 3 tojássárgája

- 15 dkg cukor

- 1 tasak vaníliás cukor

- 1 citrom reszelt héja és kicsavart leve

- 50 dkg liszt

- 1 csomag sütőpor

Középre: meggylekvár (bármilyen más lekvárral is finom lesz)

Igazán remek, roppanós és porhanyós Fotó: Ráfi Dénes

A tetejére:

- 3 tojásfehérje

- 15 dkg porcukor

Gáspár Györgyné Fabó Annamária: Jó étvágyat kívánok! Fotó: Ráfi Dénes

Elkészítés

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk. (Az eredeti recept szerint nem kell pihentetni, de 1-2 óra a hűtőben jót tesz neki.)

A tészta ¾ részét vastagabbra nyújtjuk, sütőpapírral bélelt, nagyobb méretű tepsibe tesszük. Vastagon megkenjük lekvárral.

A 3 tojásfehérjét kemény habbá verjük a porcukorral, majd egyenletesen a lekváros tésztára kenjük. Az ¼ rész tésztából ceruzavastagságú rudakat formálunk, melyeket berácsozzuk a habréteget. Előmelegített, 170-180oC-os sütőben addig sütjük, amíg a rács szép sárga lesz. Kihűlés után szeleteljük. Jó étvágyat kívánok!