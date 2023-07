Belegondolni is rossz: ez történik a testeddel, ha este 6 után nassolsz

Biztosan megesett már mindannyiunkkal az, amikor egy hosszú nap után leültünk a kanapéra egy jó film elé, ropogtatnivalóval a kezünkben.

A különböző csipszek fogyasztás egyébként sem egészséges, pláne nem ebben az időszakban

Fotó: Pixabay

És persze a nassolásra nincs rossz időpont, mivel az étrendje mindenkinek eltérő. Azonban egy táplálkozási szakértő szerint egy bizonyos idő utáni nassolás kedvezőtlen hatással lehet az egészségünkre. Tanulmányok kimutatták, hogy az Egyesült Királyságban elfogyasztott snackek 75 százaléka tele van különböző ártalmas hozzávalókkal, ezek pedig nem a legegészségesebbek.

Dr. Sarah Berry erről részletesebben beszélt egy podcastadásban.

A kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy ha későn nassolunk, tehát 18 óra után, vagy még annál is később 21 óra után, az valóban kedvezőtlen hatással van az egészségére, és ezt sok más randomizált kontrollvizsgálat is alátámasztja

– magyarázta a szakember, aki hozzátette, hogy emiatt a streaming szolgáltatók is a felelősek, hiszen emiatt az emberek odaülnek a készülékek elé, és ekkor óhatatlanul előkerülnek a különböző ropogtatnivalók. Emellett egy másik súlyos probléma előjele is lehet a kései nassolás.

Ugyanis az esti falatozás az „éjszakai evés szindróma” jele is lehet, amely álmatlanságot és elhízást is okozhat, valamint negatívan befolyásolhatja a mentális egészséget is.

Mi az az éjszakai evés szindróma? Ez egy olyan betegség, amely esetén valaki a napi táplálékának nagy részét éjszaka eszi meg, akár az esti étkezés után, akár az éjszakai felébredéskor. Ha valaki ebben szenved, akkor érdemes mihamarabb felkeresni a háziorvost.

A táplálkozási szakértő ezért azt tanácsolja, hogy érdemes a tévé előtt a csokik és a csipszek helyett, különféle gyümölcsöket, mártogatós zöldségeket vagy a sótlan diót fogyasztani – írja a Mirror.