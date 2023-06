Kiderült, ez történik a testeddel, amikor hazudsz!

Kiderült, hogy az igazság elferdítésének nem csak társadalmi következményei vannak, a testre háruló fizikai teher is riasztó. Kíváncsi vagy, mi történik valójában a testedben, amikor megtévesztesz másokat? Lássuk!

A hazugság még az étkezési szokásokra is hatással van (Fotó: Pixabay)

Aki hazudik, annak felgyorsul a szívverése és nő a vérnyomása, ahogy a test „harcolj vagy menekülj” üzemmódba lép. Ennek oka a stressz és a szorongás, amely a lebukástól való félelemből fakad. A valóság elferdítése előidézi a stresszhormonok felszabadulását még „apró” hazugságok esetén is. Ennek hosszú távú következményeként a megrögzött hazudozóknak az immunrendszer gyengülésével, a betegségekre való fogékonysággal is számolniuk kell. A kutatók szerin azok, akik gyakrabban hazudnak, többször számolnak be megfázásról, fejfájásról és gyomorpanaszokról.

A megtévesztés szellemi energiát és koncentrációt igényel, ami megzavarhatja az alvási ciklust. A tanulmányok azt mutatják, hogy azok, akik többet hazudnak, rosszabbul alszanak és nem tudják kipihenni magukat.

A hazugság az étvágyat is megváltoztatja!

Az étvágy változása a hazugság egyik leggyakoribb következménye. Vannak, akik többet esznek a bűntudat vagy szorongás miatt, míg másoknak hányingere van, így elveszíthetik étvágyukat. A véráramlás fokozódásával az arc kipirulása és a fokozott izzadás is a megtévesztés velejárója lehet. A felsoroltakon kívül a pszichikai következményekkel is számolni kell, mi több, a negatív hatások összeadódnak. Mondj igazat, így máris tettél egy lépést a kiegyensúlyozottabb és egészségesebb élet felé!