Tuti spórolási tipp: jön a fordított bevásárlólista!

A bevásárlás sosem egyszerű feladat, pláne mikor azt látjuk, hogy kedvenc termékeink ára folyamatosan növekszik. Ráadásul számtalan kutatás bizonyította már, hogy ezernyi olyan tényező hathat ránk, aminek révén sokkal többet költünk a kelleténél: éhesen megyünk bevásárolni, így olyan ételeket is a kosárba teszünk, amire nincs szükségünk; nincs letisztult bevásárlólistánk, ezért óvatosságból több terméket is veszünk a kelleténél; nem mérjük fel otthon, miből fogytunk ki. Mindezekre is megoldást nyújt a fordított bevásárlólista – írja a Taste of Home.

Fotó: Pixabay

A fordított bevásárlólista sokkal inkább egy naprakész leltár az otthonunk élelmiszerkészletéről (és háztartási fogyótermékeiről is, ha már gyakorlottabbak vagyunk). Ennél fogva legelső alkalommal nagyobb lélegzetvételű feladat, de ha egyszer belevágunk, sosem fogjuk megbánni: kezdésként ugyanis egy teljes listát kéne készítenünk a kamránk, hűtőszekrényünk és fagyasztónk tartalmáról, pontos darabszámmal együtt. Ezt a listát érdemes virtuálisan vezetni – táblázatkezelő applikációkban, Google Drive-on, elektronikus jegyzettömbben –, és ha többen élünk egy háztartásban, mindenkivel megosztani. Ha elkészült a gyűjteményünk, nincs más dolgunk, mint folyamatosan vezetni, miből mennyi fogyott, így pedig máris tisztán látszik, mi az, amire szükségünk van a boltból.

A fordított bevásárlólista elsősorban spórolni segít – ha ugyanis tudjuk, hogy van otthon három pohár joghurtunk, nem fogunk még nyolcat venni a boltban, amiből egy-kettőt nem tudunk megenni a fogyaszthatósági idő lejárta előtt. Ugyanakkor a tervezést is jelentősen megkönnyíti: sokkal egyszerűbb úgy megalkotnunk a heti menüsort, hogy eleve tudjuk, miből főzhetünk, és nagyobb eséllyel támaszkodunk erre a raktárunkra, minthogy felvásároljuk a fél szupermarketet. A profibbak akár különböző szempontok alapján csoportosíthatják is a fordított bevásárlólista tételeit, és innentől kezdve már nem lesz általános nyűg a bevásárlólista összeállítása. Ráadásul abban a kellemetlen helyzetben sem fogjuk találni magunkat, hogy a sütés kellős közepén tudatosul bennünk, hiányzik az egyik hozzávaló.