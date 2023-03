Sajtkel: alias rakott kel – hús és rizs helyett sajttal, tojással – Képgaléria fázisfotókkal

A tavasz közeledte szélesre tárja a lehetőségek kapuját, hogy ne csak a húsbázisú táplálkozásban gondolkodjunk. Ehhez még kapóra jöhet az is, hogy csak egy fej kelkáposzta, némi ilyen-olyan sajtmaradék és tojás van otthon. Hát, legyen akkor egy rakott kel – sajttal és tojással!

Hozzávaló

1 fej kelkáposzta

1 pohár tejföl (450 g)

sajtdarabkák (nekem kecskesajt golyók, lila hagymás sajttekercsmaradék és pesztós sajtrudacska volt otthon)

4 tojás

só

őrölt fűszerkömény

olívaolaj, kókuszzsír vagy kacsazsír

1-2 gerezd fokhagyma (ízlés szerint)

Egy cikk sajtkel – mesés! Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

A kelkáposztát levelekre bontottam és egy nagy fazékban, sós vízben leforráztam. Lecsepegtetés után a levelek felét szétterítettem egy kizsírozott jénai sütőtál aljára, és ráhelyeztem az ilyen-olyan sajtdarabokat, majd a kerek tálban arányosan elhelyezve, beleütöttem a 4 tojást nyersen.

Mindent bele nyersen a kellevelek közé! Fotó: Fodor Erika

Az egészet betakartam a kellevelek másik felével. A tetejére ráöntöttem a pár csepp olívaolajjal kikevert, sózott tejfölt, amibe az összenyomott fokhagyma is került. Rádobáltam a kimaradt sajtvéget, és be a sütőbe. Légkeveréssel – de lehet alsó-felső sütéssel is –, 160 fokon kb. fél óra múlva kész lett az ebéd.