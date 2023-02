Elárulták a szakemberek, így győzheted le a gyermekkori traumákat!

Jó esetben a gyermekkor életünk legtisztább, legvarázslatosabb és legboldogabb időszaka, de sokakban a kiskori emlékek fájdalmat, szégyent, haragot és zavart keltenek. A gyermekkori traumák képesek egy életen át kínozni elszenvedőjüket, de van rá mód, hogy túljuss a téged ért megrázkódtatásokon!

Ha mély traumáról van szó, akkor mindenképp kérd szakember segítségét! Fotó: Shutterstock

A gyermekkori trauma a félelem, a szomorúság, a sokk, a sebezhetőség és a bizonytalanság érzése, amely a következő esetekben alakul ki: ha a gyerekeket fizikai sérülés veszélye fenyegeti, ha elhanyagolják vagy elhagyják őket, ha manipulálják őket, ha igényeiket figyelmen kívül hagyják. Amennyiben felnőttként még a téged ért trauma hatása alatt vagy, akkor mindenképp érdemes felkeresni egy szakembert, de a themindsjournal.com ad néhány tippet is, melyekkel megkönnyítheted a helyzeted.

Amikor gyerek voltál, mi volt az a kívánságod, amely soha nem teljesült? Mit szeretnél másképp csinálni, ha szülővé válsz? Mi volt a legtisztességtelenebb dolog, amit valaha tettek veled, és hogyan tudod helyrehozni? Amikor megpróbáljuk leküzdeni a gyermekkori traumát, felszabadító lehet ezekre a kérdésekre választ találni. Folyamatosan olyan plüssjátékokat veszel magadnak, amiknek nincs haszna? Lehet, hogy a benned élő megfosztott gyermek így elégíti ki szükségleteit. Tudatosítsd magadban ezeket a szokásokat, ha pedig van gyereked, tölts vele több időt! Csak arra ügyelj, hogy ne ragadtasd el magad túlzottan például az impulzív vásárlással.

Figyeld az érzések váltakozását!

A megküzdés során fontos különbséget tenni az érzelem és az önérzet között. Ülj csendben, és koncentrálj a testedre és az elmédre. Hogyan reagálsz, ha felbukkan egy emlék? Érezz át minden izomfeszülést és a könnyedséget, amikor az érzés elhagyja a tested. Kívülállóként figyeld meg a gondolataidat, és próbáld látni őket, ahogy jönnek-mennek, mint a felhők. Az érzelmek mulandók, csakúgy, mint a szomorúság, keserűség vagy kétségbeesés, amelyeket esetleg érzel.

Látogass el az elmédben újra a gyermekkorodba. Fontos lépés lehet a trauma leküzdésében, ha időt szánsz arra, hogy felidézed az emlékeket. Gondolj arra, hogy gyermekkorodban mi váltott ki érzelmi reakciókat benned. Figyelmen kívül hagytak vagy hasonlítgattak valakihez? Ezért küzdesz a féltékenységgel vagy a bizonytalansággal a kapcsolataiban és a munkahelyeden? Nevezd meg a démonjaid és gondold át, mitől érezted magad jobban abban a helyzetben, illetve mit tehetnél most a pozitív hangulat érdekében.

Amikor megpróbálod legyőzni a gyermekkori traumát, kezdetben eláraszthat a szégyen, a bűntudat vagy a gyász érzése. Ismerj és fogadj el minden nyugtalanságot, ez ugyanis nem te vagy, ez az, ami történt veled. Tiszteld magad az igazságoddal együtt, hogy egy egészséges módot találhass a szomorúság, a harag vagy a frusztráció elfojtott energiájának levezetésére. Sírj egy jót, ha kell, vagy sportolj, írj egy történetet, fess képet, találj valamit, ami megkönnyebbülést hoz. Levelet is írhatsz annak, aki gyerekkorodban bántott, de az üzenetet talán jobb, ha végül megtartod magadnak.

Fedezd fel a bölcsességet!

Idővel képes leszel arra, hogy azonosíts bizonyos kényszeres viselkedések mögött meghúzódó mintákat és okokat. Az egészségesebb és pozitívabb alternatívák kialakításával is felfedezheted, hogy merre tart az életed és mire miként reagálsz. A múlt nem változik, de a nézőpontod igen, és ez gyökeres változást hozhat az életedben. A dokumentáció is segíthet! Újonnan felfedezett bölcsességedet jegyezd fel, de azt is vedd fontolóra, hogy meglátásaidról és a tanulságokról beszélsz valaki mással.

Ha tisztáztad az érzéseidet, kibeszélted és levontad a tanulságot is, akkor eljött a továbblépés ideje. Sokan hasznosnak találják a vizualizációs gyakorlatokat. Elképzelheted a téged ért traumát, amely füstfelhőként elhagyja a tested. Megpróbálhatod elégetni a korábban írt levelet, de foghatsz néhány kavicsot is, és bedobálhatod egy patakba, amint elképzeled, hogy a rossz emlékeket és az ebből fakadó negatív érzéseket dobod el éppen.

Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, ha le akarod küzdeni a gyermekkori traumát, a legjobb, ha szakemberhez fordulsz! Ez a te életed, hozd ki belőle a legtöbbed és ne hagyd, hogy a múltad meghatározzon vagy örökké kísértsen.