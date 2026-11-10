Titokban filmeztek egy férfit, miközben egyedül ült a lakásában

Egy férfi péntek este egyedül ült brooklyni lakásában, és mozdulatlanul bámulta a falat, amikor valaki a szomszédból videóra vette. Fogalma sem volt róla, hogy titokban filmezik, a róla készült felvételt pedig hamarosan több mint 10 millió ember nézi meg az interneten.

Titokban filmezték a férfit, akinek videóját több mint 10 millióan látták.

Fotó: MI-generált illusztráció

Titokban filmezték a férfit, az internet felháborodott

A videót egy John nevű felhasználó osztotta meg, aki az ablakából figyelte a férfit.

Kinéztem az ablakon, és megláttam ezt a férfit, aki teljesen mozdulatlanul ült, és a falat bámulta. Tudom, hogy a saját dolgommal kellene foglalkoznom, de sajnos most már ez az én dolgom is

– írta a felvételhez.

A videó azonban nem a várt reakciót váltotta ki. Ahelyett, hogy az emberek kinevették volna a férfit, sokan felháborodtak azon, hogy valakit a saját otthonában sem hagynak békén.

„A gondolat, hogy valaki az otthonomban figyel és rögzíti, amit csinálok, rémisztő” – írta egy hozzászóló. Mások szerint ez a magánélet súlyos megsértése.

Egy másik felhasználó egyenesen undorítónak nevezte a történteket.

„Régebben attól féltünk, hogy az utcán sétálva véletlenül belekerülünk valaki videójába. Most már a saját otthonunk biztonsága is veszélyben van” – fogalmazott.

Jens Binder, a Nottingham Trent Egyetem kiberpszichológiával foglalkozó professzora szerint a felháborodás azt mutatja, hogy az embereknek továbbra is fontos a magánéletük védelme.

A szakértő úgy véli, azért váltott ki ilyen erős reakciókat a felvétel, mert bárki könnyen elképzelheti magát a férfi helyében. Miközben az utcai kamerák jelenlétét már sokan megszokták, az otthonunkban történő titkos megfigyelés egészen más érzéseket kelt.

A brooklyni férfi személyazonossága továbbra sem ismert. A titokban készült videó azonban már több mint 10 millió emberhez jutott el, és könnyen lehet, hogy még hosszú ideig elérhető marad az interneten.

Forrás: Alice Giddings, A man sat alone in his own flat — he didn’t know 10 million people were watching, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/09/a-man-sat-alone-flat-didnt-know-10-million-people-watching-29776303/