RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt

A miniszterelnök ismét odaszúrt Magyar Péternek. Orbán Viktor ebből a filmből idézett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 15:33
Módosítva: 2026.02.26. 18:03
Orbán Viktor Magyar Péter kacsa aranyhal

Orbán Viktor a minap odaszúrt Magyar Péternek, amelyben bemutatta a Tisza elnökének legjobb kamufogását.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán Viktor
Orbán Viktor – Fotó: MW / MW

A miniszterelnök most egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben ismét Magyar Péternek üzent. Orbán Viktor a népszerű Bud Spencer–Terence Hill-filmből – És megint dühbe jövünkből idézett és írta át, ezzel is felhívva a figyelmet Magyar Péter legutóbbi, hajmeresztő kijelentésére.

A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt

– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu