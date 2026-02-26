Orbán Viktor: A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt
A miniszterelnök ismét odaszúrt Magyar Péternek. Orbán Viktor ebből a filmből idézett.
Orbán Viktor a minap odaszúrt Magyar Péternek, amelyben bemutatta a Tisza elnökének legjobb kamufogását.
A miniszterelnök most egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben ismét Magyar Péternek üzent. Orbán Viktor a népszerű Bud Spencer–Terence Hill-filmből – És megint dühbe jövünkből idézett és írta át, ezzel is felhívva a figyelmet Magyar Péter legutóbbi, hajmeresztő kijelentésére.
A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt
– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre