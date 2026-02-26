Üres bölcsők országa lett Ukrajna: hatalmas demográfiai válságot okozott a háború

Ukrajna a világ egyik legsúlyosabb demográfiai válságát éli át a háború miatt. A nemzetközi sajtó, köztük a CNN és a Reuters is arról számolt be, hogy az utóbbi négy évben a születésszám drámai mértékben visszaesett. A vezető demográfusok becslései szerint a termékenységi ráta a kritikus szint alá zuhant: ma egy ukrán nő élete során átlagosan kevesebb mint egy gyermeket hoz világra. Ez messze elmarad a népesség fenntartásához szükséges szinttől, de még az európai és amerikai átlagtól is.

A számok könyörtelenek: fél év alatt 86 ezer születésre 249 ezer haláleset jutott. Ez nem pusztán statisztikai adat, hanem egy ország lassú, fájdalmas fogyása.

A válság okai egyértelműek: a frontokon százezrek haltak meg vagy sebesültek meg, az elesettek jelentős része fiatal, családos férfi volt. A háború miatt özvegyek és árvák tízezrei maradtak hátra, a jövőbe vetett bizalom pedig megrendült. Közben mintegy 5-6 millió ukrán állampolgár hagyta el az országot, többségük nő és gyermek. Sokan Németországban, Lengyelországban és más európai országokban találtak ideiglenes vagy végleges menedéket. A becslések szerint akár 1,7-2,7 millió ember végleg külföldön maradhat, és a háború után további százezrek dönthetnek úgy, hogy nem térnek vissza. Ez különösen súlyosan érinti a fiatal, képzett nőket, akiknek hiánya a jövő generációit is megfoszthatja a megszületés lehetőségétől.

Kiderült: a háború nemcsak a születések számát vetette vissza, hanem a várható élettartamot is drámaian csökkentette. A férfiak átlagos élettartama a háború előtti 65,2 évről 57,3 évre esett vissza 2024-re, a nőké 74,4-ről 70,9 évre csökkent. Ilyen mértékű visszaesés békeidőben elképzelhetetlen lenne Európában.

