Üres bölcsők országa lett Ukrajna: hatalmas demográfiai válságot okozott a háború
Sok gyerek lett árva az ukrán–orosz harcok miatt, de sokan lemondanak a gyerekvállalásról a jövő bizonytalansága miatt. A háború nem csak városokat rombol, hanem generációkat is eltöröl: a születésszám történelmi mélyponton van, a várható élettartam csökken és sokan el is menekülnek az országból.
Ukrajna a világ egyik legsúlyosabb demográfiai válságát éli át a háború miatt. A nemzetközi sajtó, köztük a CNN és a Reuters is arról számolt be, hogy az utóbbi négy évben a születésszám drámai mértékben visszaesett. A vezető demográfusok becslései szerint a termékenységi ráta a kritikus szint alá zuhant: ma egy ukrán nő élete során átlagosan kevesebb mint egy gyermeket hoz világra. Ez messze elmarad a népesség fenntartásához szükséges szinttől, de még az európai és amerikai átlagtól is.
A számok könyörtelenek: fél év alatt 86 ezer születésre 249 ezer haláleset jutott. Ez nem pusztán statisztikai adat, hanem egy ország lassú, fájdalmas fogyása.
A válság okai egyértelműek: a frontokon százezrek haltak meg vagy sebesültek meg, az elesettek jelentős része fiatal, családos férfi volt. A háború miatt özvegyek és árvák tízezrei maradtak hátra, a jövőbe vetett bizalom pedig megrendült. Közben mintegy 5-6 millió ukrán állampolgár hagyta el az országot, többségük nő és gyermek. Sokan Németországban, Lengyelországban és más európai országokban találtak ideiglenes vagy végleges menedéket. A becslések szerint akár 1,7-2,7 millió ember végleg külföldön maradhat, és a háború után további százezrek dönthetnek úgy, hogy nem térnek vissza. Ez különösen súlyosan érinti a fiatal, képzett nőket, akiknek hiánya a jövő generációit is megfoszthatja a megszületés lehetőségétől.
Kiderült: a háború nemcsak a születések számát vetette vissza, hanem a várható élettartamot is drámaian csökkentette. A férfiak átlagos élettartama a háború előtti 65,2 évről 57,3 évre esett vissza 2024-re, a nőké 74,4-ről 70,9 évre csökkent. Ilyen mértékű visszaesés békeidőben elképzelhetetlen lenne Európában.
Ez, vagyis a háborúból való kimaradás foglalkoztatja a magyar embereket is a leginkább. Pont ezért indított a kormány nemzeti petíciót, amelyet rengetegen töltenek ki.
A számok folyamatosan, meredeken emelkednek, a legutóbbi értesítések szerint már 350 ezren kitöltötték a nemzeti petíciót. A kitöltéssel megüzenhetjük, hogy nem akarjuk sem a háborút, sem Ukrajna működését finanszírozni, valamint nem hagyjuk, hogy eltöröljék a rezsicsökkentést.
A Rivne megyében található Hoscsa település szülészeti osztálya szinte kiürült. Tíz évvel ezelőtt évente több mint 400 gyermek született itt, az elmúlt évben azonban mindössze 139. A közeli Szadove faluban bezárták az iskolát, mert csupán kilenc gyermek maradt a településen. Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Demográfiai Intézetének előrejelzése szerint 2051-re az ország lakossága akár 25 millió főre is zsugorodhat, ami azt jelentené, hogy alig fél évszázad alatt Ukrajna csaknem a felére veszítheti el népességét.
Jelenleg mintegy 59 ezer gyermek él nevelőcsaládoknál vagy intézményekben vér szerinti szülei nélkül. A Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése, azaz KEGYES program keretében működő intézményekben olyan gyerekek élnek, akiknek nincs hova hazamenniük. Néhányuknak ott van a testvére, ami némi kapaszkodót jelent, de sokan teljesen egyedül maradtak. A gondozók igyekeznek szeretetet és biztonságot adni nekik, pótolni az űrt, amit a háború hagyott maga után. Amikor azonban lejár a műszak, és a nevelők hazamennek, a gyerekek gyakran sírnak. Nem tárgyakra vagy ajándékokra vágynak, hanem arra az ölelésre, ami nem múlik el este.
Az ukrán szakértő szerint is katasztrofális helyzetet okozott a háború
Az Ukrán Demográfiai és Szociális Kutatóintézet szakértője, Ella Libanova katasztrofálisnak nevezte a helyzetet. Szerinte a népesség hiánya hosszú távon rendkívül megnehezíti az ország gazdasági és társadalmi fejlődését. A háború nemcsak a jelen születésszámait csökkenti, hanem a jövő generációit is megtizedeli. Fiatal férfiak és nők haltak meg, sokan maradandó sérüléseket szenvedtek, és soha nem vállalhatnak gyermeket. Ez a veszteség nem pótolható gyors intézkedésekkel vagy anyagi támogatásokkal.
Vannak ugyan, akik a légiriadók árnyékában is vállalják a gyereket és a gyereknevelést, de a számok azt mutatják: a háború árnyéka hosszú évtizedekre rávetülhet az országra – írja a Ripost.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre