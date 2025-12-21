RETRO RÁDIÓ

Tragikus hír érkezett: elhunyt Csudai Sándor

Az elhunyt fotóriporterre a Néprajzi Múzeum épületénél találtak rá.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 12:50
Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy tragikus körülmények között elhunyt Csudai Sándor fotóriporter, akire szombat hajnalban találtak rá holtan a Városligetben, a Néprajzi Múzeumnál - tudta meg a Bors. A tragikus hírt Lantos Gábor sportriporter erősítette meg a közösségi oldalán. A tragédia körülményeiről több információ jelenleg nem áll rendelkezésre.

Elhunyt Csudai Sándor / Fotó: Fotó: Csudai Sándor/Facebook 

Tragikus hír érkezett: elhunyt Csuda Sándor

Csudai Sándor 1987-ben született Budapesten, majd a Práter utcai Szakképző Iskolában tanult fényképészetet. Munkásságát 2015-ben Junior Príma-díjjal, 2019-ben a legtehetségesebb, 35 éven aluli fotósoknak átadható Hemző Károly-díjjal ismerték el, de volt Sajtófotó-díjas is. Gyakorlatát műtermekben, stúdiókban töltötte, majd 2008-tól 2016-ig a Magyar Hírlapnál tevékenykedett. 2016-tól a Lokál, 2017-től az Origo, 2023-tól a Mediaworks fotóriportere. 

Lantos Gábor bejegyzését a tragédiáról IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.
 

 


 

 

Top hírek

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

