Tragikus hír érkezett: elhunyt Csudai Sándor

Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy tragikus körülmények között elhunyt Csudai Sándor fotóriporter, akire szombat hajnalban találtak rá holtan a Városligetben, a Néprajzi Múzeumnál - tudta meg a Bors. A tragikus hírt Lantos Gábor sportriporter erősítette meg a közösségi oldalán. A tragédia körülményeiről több információ jelenleg nem áll rendelkezésre.

Elhunyt Csudai Sándor / Fotó: Fotó: Csudai Sándor/Facebook

Tragikus hír érkezett: elhunyt Csuda Sándor

Csudai Sándor 1987-ben született Budapesten, majd a Práter utcai Szakképző Iskolában tanult fényképészetet. Munkásságát 2015-ben Junior Príma-díjjal, 2019-ben a legtehetségesebb, 35 éven aluli fotósoknak átadható Hemző Károly-díjjal ismerték el, de volt Sajtófotó-díjas is. Gyakorlatát műtermekben, stúdiókban töltötte, majd 2008-tól 2016-ig a Magyar Hírlapnál tevékenykedett. 2016-tól a Lokál, 2017-től az Origo, 2023-tól a Mediaworks fotóriportere.

