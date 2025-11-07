Ezekben az üzletekben a hétvégi bevásárláskor is segíthetünk a rászorulóknak

A Magyar Vöröskereszt most hétvégén több Penny üzletben várja az adományokat, amikből aztán csomagokat állítanak össze a rászorulóknak, hogy ők is méltó körülmények között tölthessék az ünnepeket. Mutatjuk a „bevásárlólistát” és a helyszíneket!

Ezekben az üzletekben tart most hétvégén karácsonyi adománygyűjtést a Vöröskereszt (Fotó: Vida Marton Peter / Mediaworks)

Már a mostani hétvégi bevásárlás alkalmával is segíthetünk a rászorulóknak

A Vöröskereszt és a PENNY Magyarország együttműködésében idén immár hatodik alkalommal valósul meg az a kezdeményezés, amely során a két szervezet tartós élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodási szereket gyűjt rászorulók részére, ezúttal november 7-és és 8-án 10 és 18 óra között országszerte, összesen 143 üzletben.

Milyen adományokat várnak?

A szervezők minden adományt szívesen fogadnak, ami egy hónapnál tovább megőrzi a minőségét, de azért, hogy megkönnyítsék a döntést, készítettek egy listát. Ezen az adományozás szempontjából leghasznosabb termékek vannak feltüntetve.

Ez az adománygyűjtő lista csak iránymutatás, mást is szívesen fogadnak (Fotó: voroskereszt.hu)

Mely üzletekben adományozhatunk?

Budapesten 12 Penny áruházban várják a lelkes önkéntesek és a Vöröskereszt munkatársai a tartós élelmiszer, édesség, valamint tisztító- és tisztálkodási szerek felajánlásait:

1211 Bp. Kossuth Lajos u. 69.

1144 Bp. Füredi út 37.

1033 Bp. Huszti út 36.

1076 Bp. Garay tér 20.

1181 Bp. Margó Tivadar u. 31.

1173 Bp. Pesti út 16-18.

1133 Bp. Véső u. 11.

1036 Bp. Pacsirtamező u. 41-43.

1089 Bp. Könyves K. krt. 62-64.

1102 Bp. Kolozsvári u. 55.

1108 Bp. Sibrik Miklós út 23.

1156 Bp. Nyírpalota út 2-4.

Pest vármegyében pedig az alábbi Penny üzletekben tudunk adományozni pénteken és szombaton:

Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zs. u. 8.

Érd, Budai út

Cegléd, Malomtószél 27.

Dunakeszi, Fő út 20–22.

Göd, Kincsem utca 6.

Üllő, Ócsai út 2.

Kistarcsa, Szabadság út 56/K.

Monor, Ady Endre u. 7.

Biatorbágy, Csodaszarvas u. 1.

Aszód, Kossuth u. 45–49.

Érd, Bajcsy-Zs. Út 133–135.

Pilisvörösvár, Piliscsabai utca 1.

A többi, akcióban résztvevő üzlet itt található.