Ezekben az üzletekben a hétvégi bevásárláskor is segíthetünk a rászorulóknak
November 7-én kezdte meg az országos karácsonyi adománygyűjtési akcióját idén a Magyar Vöröskereszt. Mutatjuk, mely üzletekben és milyen élelmiszer adományokat várnak az önkéntesek.
A Magyar Vöröskereszt most hétvégén több Penny üzletben várja az adományokat, amikből aztán csomagokat állítanak össze a rászorulóknak, hogy ők is méltó körülmények között tölthessék az ünnepeket. Mutatjuk a „bevásárlólistát” és a helyszíneket!
Már a mostani hétvégi bevásárlás alkalmával is segíthetünk a rászorulóknak
A Vöröskereszt és a PENNY Magyarország együttműködésében idén immár hatodik alkalommal valósul meg az a kezdeményezés, amely során a két szervezet tartós élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodási szereket gyűjt rászorulók részére, ezúttal november 7-és és 8-án 10 és 18 óra között országszerte, összesen 143 üzletben.
Milyen adományokat várnak?
A szervezők minden adományt szívesen fogadnak, ami egy hónapnál tovább megőrzi a minőségét, de azért, hogy megkönnyítsék a döntést, készítettek egy listát. Ezen az adományozás szempontjából leghasznosabb termékek vannak feltüntetve.
Mely üzletekben adományozhatunk?
Budapesten 12 Penny áruházban várják a lelkes önkéntesek és a Vöröskereszt munkatársai a tartós élelmiszer, édesség, valamint tisztító- és tisztálkodási szerek felajánlásait:
- 1211 Bp. Kossuth Lajos u. 69.
- 1144 Bp. Füredi út 37.
- 1033 Bp. Huszti út 36.
- 1076 Bp. Garay tér 20.
- 1181 Bp. Margó Tivadar u. 31.
- 1173 Bp. Pesti út 16-18.
- 1133 Bp. Véső u. 11.
- 1036 Bp. Pacsirtamező u. 41-43.
- 1089 Bp. Könyves K. krt. 62-64.
- 1102 Bp. Kolozsvári u. 55.
- 1108 Bp. Sibrik Miklós út 23.
- 1156 Bp. Nyírpalota út 2-4.
Pest vármegyében pedig az alábbi Penny üzletekben tudunk adományozni pénteken és szombaton:
- Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zs. u. 8.
- Érd, Budai út
- Cegléd, Malomtószél 27.
- Dunakeszi, Fő út 20–22.
- Göd, Kincsem utca 6.
- Üllő, Ócsai út 2.
- Kistarcsa, Szabadság út 56/K.
- Monor, Ady Endre u. 7.
- Biatorbágy, Csodaszarvas u. 1.
- Aszód, Kossuth u. 45–49.
- Érd, Bajcsy-Zs. Út 133–135.
- Pilisvörösvár, Piliscsabai utca 1.
A többi, akcióban résztvevő üzlet itt található.
