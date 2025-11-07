RETRO RÁDIÓ

Ezekben az üzletekben a hétvégi bevásárláskor is segíthetünk a rászorulóknak

November 7-én kezdte meg az országos karácsonyi adománygyűjtési akcióját idén a Magyar Vöröskereszt. Mutatjuk, mely üzletekben és milyen élelmiszer adományokat várnak az önkéntesek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 18:15
adománygyűjtés vöröskereszt Penny áruház

A Magyar Vöröskereszt most hétvégén több Penny üzletben várja az adományokat, amikből aztán csomagokat állítanak össze a rászorulóknak, hogy ők is méltó körülmények között tölthessék az ünnepeket. Mutatjuk a „bevásárlólistát” és a helyszíneket!

Ezekben az üzletekben tart karácsonyi adománygyűjtést most hétvégén a Vöröskereszt.
Ezekben az üzletekben tart most hétvégén karácsonyi adománygyűjtést a Vöröskereszt (Fotó: Vida Marton Peter / Mediaworks)

Már a mostani hétvégi bevásárlás alkalmával is segíthetünk a rászorulóknak

A Vöröskereszt és a PENNY Magyarország együttműködésében idén immár hatodik alkalommal valósul meg az a kezdeményezés, amely során a két szervezet tartós élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodási szereket gyűjt rászorulók részére, ezúttal november 7-és és 8-án 10 és 18 óra között országszerte, összesen 143 üzletben.

Milyen adományokat várnak?

A szervezők minden adományt szívesen fogadnak, ami egy hónapnál tovább megőrzi a minőségét, de azért, hogy megkönnyítsék a döntést, készítettek egy listát. Ezen az adományozás szempontjából leghasznosabb termékek vannak feltüntetve.

Ez az adománygyűjtő lista csak iránymutatás, mást is szívesen fogadnak (Fotó: voroskereszt.hu)

Mely üzletekben adományozhatunk?

Budapesten 12 Penny áruházban várják a lelkes önkéntesek és a Vöröskereszt munkatársai a tartós élelmiszer, édesség, valamint tisztító- és tisztálkodási szerek felajánlásait:

  • 1211 Bp. Kossuth Lajos u. 69.
  • 1144 Bp. Füredi út 37.
  • 1033 Bp. Huszti út 36.
  • 1076 Bp. Garay tér 20.
  • 1181 Bp. Margó Tivadar u. 31.
  • 1173 Bp. Pesti út 16-18.
  • 1133 Bp. Véső u. 11.
  • 1036 Bp. Pacsirtamező u. 41-43.
  • 1089 Bp. Könyves K. krt. 62-64.
  • 1102 Bp. Kolozsvári u. 55.
  • 1108 Bp. Sibrik Miklós út 23.
  • 1156 Bp. Nyírpalota út 2-4.

Pest vármegyében pedig az alábbi Penny üzletekben tudunk adományozni pénteken és szombaton:

  • Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zs. u. 8.
  • Érd, Budai út
  • Cegléd, Malomtószél 27.
  • Dunakeszi, Fő út 20–22.
  • Göd, Kincsem utca 6.
  • Üllő, Ócsai út 2.
  • Kistarcsa, Szabadság út 56/K.
  • Monor, Ady Endre u. 7.
  • Biatorbágy, Csodaszarvas u. 1.
  • Aszód, Kossuth u. 45–49.
  • Érd, Bajcsy-Zs. Út 133–135.
  • Pilisvörösvár, Piliscsabai utca 1.

A többi, akcióban résztvevő üzlet itt található.

 

