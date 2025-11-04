Súlyos betegség után 82 éves korában elhunyt az egyházfő

Súlyos betegség után 82 éves korában meghalt kedden Prágában Dominik Duka bíboros, a prágai főegyházmegye és a Cseh Püspöki Konferencia volt vezetője - közölte a prágai főegyházmegye a Facebookon.

Dominik Dukát a kommunista rendszerben "illegális ellenzéki vallási tevékenysége" miatt többéves börtönbüntetésre ítélték. A rendszerváltás után 2010 és 2022 között prágai érsekként tevékenykedett. XVI. Benedek pápa 2012-ben bíborossá nevezte ki, s ezekben az években ő volt az egyetlen bíboros a cseh katolikus egyházban.

Az elhunyt cseh egyházi vezető nagyon jó kapcsolatokat ápolt a csehországi magyarokkal és Magyarországgal. A csehországi magyar anyanyelvű hitélet lehetőségének megteremtéséért és a magyar-cseh egyházi és politikai kapcsolatok fejlesztéséért végzett munkája elismeréseként 2018-ban Duka Budapesten Áder János akkori köztársasági elnöktől átvette a Magyar Érdemrend Középkeresztje Csillaggal kitüntetést.

A cseh egyházi vezető nagy tisztelője volt Mindszenty József bíborosnak, és támogatta az 1957-ben kommunista börtönben elhunyt Esterházy Jánosnak, a felvidéki magyarság két világháború közötti vezetőjének rehabilitálását. A bíboros ezért idén márciusban Budapesten Esterházy-díjat kapott.

Dominik Duka nagy szerepet játszott abban, hogy a cseh állam visszaadja a katolikus egyháznak a kommunisták által elkobzott vagyonát. Életművéért a bíboros 2016-ban megkapta a legmagasabb cseh állami kitüntetést, a Fehér Oroszlán érdemrendet.

Dominik Duka hivatalos egyházi búcsúztatását november 15-én a Szent Vitus-székesegyházban tartják - közölte a prágai főegyházmegye.