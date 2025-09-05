Retró galéria: uzsonna és játék az udvaron, ilyen volt a napközi régen

Ha visszamegyünk az időben, szembesülhetünk azzal, hogy az oktatás rengeteget fejlődött. Van, ami azonban nem változik: a délutáni játékos foglalkozások a napköziben! Képgalérián az előző évszázad délutáni, csoportos foglalkozásai - fekete-fehérben.

Már 1957-ben is a délutáni napközi szerves része volt a játék / Fotó: Fortepan / Baráth Endre

Retró galéria a retró napköziről

A napköziben az előző évtizedekben is számtalan játékos foglalkozással töltötték ki az időt. A kiadós menzás ebéd után tánccal, sporttal, énekléssel foglalták el a gyerekeket. Ezeket az iskolai csoportos foglalkozásokat rendszerint az uzsonnázás követte.