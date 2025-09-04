RETRO RÁDIÓ

Borzasztó: saját fia ölte meg a 67 éves budapesti asszonyt

A XX. kerületben történt a szörnyű eset.

2025.09.04.
gyilkosság XX. kerület édesanya

A Bors írja, hogy gyilkosság történt a XX. kerületben, a gyanú szerint saját fia végzett egy 67 éves asszonnyal, akinek sikításait többen is hallották a házban, ahol meghalt – a lap információi szerint véres ruhában, az erélyről kiabált segítségért, de sajnos már túl késő volt.

Fotó: Bors olvasói

Remegek az idegtől, sokkot kaptam. Hátulról szúrta le

– mondta a lapnak egy nő, aki a meggyilkolt nő fölött lakik a házban.

"A kiérkező rendőrök elfogtak egy 30 éves zavart férfit, akinek 67 éves édesanyját a közös lakásukban holtan találták" – olvasható a Borson.

 

