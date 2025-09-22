Döbbenetes találat: Plafonon keresztül lőtte le szomszédját egy férfi

Plafonon keresztül lőtte le véletlenül szomszédját egy férfi.

Véletlenül lőtte le a felső szomszédját a plafonon keresztül a 31 éves férfi Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Plafonon keresztül érkezett a lövés: nem tagadta a bűncselekményt

Egy connecticuti nő súlyosan megsérült, miután alsó szomszédja véletlenül elsütötte a fegyverét, és a lövedék áthatolt a mennyezeten. Az eset szeptember 14-én, vasárnap este 10:50 körül történt. A rendőrség szerint a 30 éves Caleb Bean maga hívta a 911-et, és bejelentette, hogy véletlenül elsült a fegyvere, miközben megpróbálta működésbe hozni a puskát. A golyó a felette lakó nő lakásába csapódott, és a lábán találta el - írja a People magazin. A helyszínre érkező rendőrök elmondták: két szomszéd és az áldozat barátja próbált házi készítésű érszorítóval segíteni, miközben ébren tartották a sokkos állapotban lévő nőt, akinél jelentős vérveszteséget tapasztaltak.

A gyanúsított az egyik szemtanúnak így szólt: „Én tettem ezt. Mit tehetek, hogy segítsek?”

A kiérkező hatóságok profi érszorítókkal próbálták megállítani a vérzést, majd a mentők kórházba szállították az asszonyt. Azonnali műtétet hajtottak végre rajta, életveszélyes sérülései miatt jelenleg is intenzív osztályon ápolják. A helyszínen egy AR-15 típusú félautomata puskát találtak. Beant letartóztatták, és több vádpontban is eljárás indult ellene: elsőfokú gondatlan veszélyeztetés, harmadfokú rongálás, elsőfokú testi sértés, jogellenes fegyverhasználat és rendzavarás. Eredetileg 250 ezer dolláros óvadékot szabtak ki rá, amelyet a bíró később 15 ezer dollárra (közel 5 millió forint) csökkentett.

A biztonság mindenek előtt: legfőképp ha fegyverről van szó!

A Eastern Connecticut Firearms Safety egyik oktatója, Robert Guest hangsúlyozta: „A biztonság alapja, hogy az ember soha ne tegye az ujját a ravaszra, amíg nem akar lőni, és mindig úgy tekintsen a fegyverre, mintha töltve lenne.” Arra is figyelmeztetett: „Mindig biztonságos irányba tartsuk a fegyvert. Ha valaki lakásban van, és felette emberek élnek, a felfelé irány nem biztonságos.”

Hozzátette: „A fegyverek annyira biztonságosak, amennyire a használójuk azzá teszi őket. Ezért létfontosságú a megfelelő képzés. Ez az eset egy a millióhoz – olyan, mintha valaki megnyerné a lottót. Nem csak a véletlen elsülés miatt, hanem ahogy minden tényező együtt állt.”