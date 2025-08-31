RETRO RÁDIÓ

Dühöngő majomhorda támadt és ölt meg egy férfit

Kétségbeesetten próbált segítséget kérni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.31. 06:30
Egy 67 éves férfit támadott és ölt meg egy tomboló majomraj egy indiai faluban.

Fotó: Illusztráció: pexels.com

Halálos majomtámadás, pánik tört ki az indiai faluban

Ramnath Chaudhary, egy nyugdíjas cukorgyári tisztviselő éppen takarmányt gyűjtött szarvasmarháinak a Bihar állambeli Madhubani körzetben, Kelet-Indiában, amikor a támadás múlt vasárnap (augusztus 24-én) bekövetkezett.

A férfira egy húszfős majomcsapat rontott rá, a földre taszították, ahol a férfi kétségbeesetten kiabált, azonban a környéken senki sem volt, aki segítségére siethetett volna. A támadás hatalmas pánikot keltett a környező faluban. A férfit súlyos sérülésekkel a Madhubani Sadar Kórházba vitték, de az orvosok érkezésekor már csak a halálát tudták megállapítani - írja a Daily Star.

A hírek szerint az állatok az elmúlt hónapokban rendszeresen okoztak károkat az indiai faluban, de ez volt az első alkalom, hogy emberéletet követeltek.

A rendőrség most a helyi erdészeti hatóságot sürgeti, hogy fogják be az állatokat, mielőtt újabb tragédia történik. A pandauli rendőrőrs egyik tisztje így nyilatkozott:

Kértük az erdészeti hatóságok tisztviselőit, hogy tegyenek lépéseket a probléma megoldására. A majmokat be lehetne fogni és máshol szabadon engedni. A helyieket pedig arra kértük, legyenek éberek, és kerüljék a főemlősöket

Ugyanakkor a helyi erdészeti tisztviselő, Bhaskar Chandra Bharti vitatta a rendőrség kérését, mondván, a majmok már nem tartoznak a környezetvédelmi és erdészeti minisztérium hatáskörébe, mióta lekerültek a védett állatok listájáról.

 

