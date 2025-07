Egyre csak nő a halálos áldozatok száma, miután elöntötte a víz a gyerektábort

Legkevesebb 51 ember halt meg, és 27 lányt továbbra is eltűntként tartanak nyilván a közép-texasi áradások miatt, amelyek péntek hajnalban sújtották Texas déli részét. Greg Abbott texasi kormányzó szombaton közölte, hogy a hatóságok éjjel-nappal folytatják a mentést.

Elöntötte a víz a gyerektábort / Fotó: Photo by Lukas Hron on Unsplash

A Kerr megyében történt áradások legalább 43 ember életét követelték, köztük 15 gyermekét, és további legalább nyolc ember halt meg a szomszédos megyékben. A hatóságok továbbra sem közöltek pontos adatot arról, hogy a Camp Mysticben eltűnt gyerekeken kívül hány embert keresnek még.

A katasztrófa legsúlyosabban érintett helyszíne a Camp Mystic nevű keresztény nyári tábor, amelyet a Guadalupe folyó hirtelen áradása öntött el, miután a vízszint 45 perc alatt nyolc métert emelkedett. A gyorsan érkező ár házakat, járműveket és egész táborokat sodort el.

A térségben továbbra is heves esőzések súlyosbítják a helyzetet. A mentési munkálatokban helikopterek, csónakok és drónok is részt vesznek. A hatóságok eddig több mint 850 embert mentettek ki, köztük olyanokat is, akik fákra, épületek tetejére vagy elszigetelt területekre szorultak. A körülmények rendkívül nehezek, a térség több pontján továbbra is árvízveszély fenyeget.